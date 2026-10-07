Почти 300 лет истории: как возрождают старинную мечеть в Асан-Елге

В селе Асан-Елга реставрируют деревянную мечеть, построенную в 1742 году. Когда сняли обшивку, выяснилось, что большую часть бревен сохранить не удастся. Как восстанавливают старинное здание и когда оно вновь откроет двери для верующих – в репортаже «Татар-информа».





Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Уникальность мечети

В селе Асан-Елга Кукморского района Татарстана продолжают реставрацию одной из древнейших деревянных мечетей республики. Ход реставрации сегодня показали журналистам на пресс-туре.

«Это одна из древнейших деревянных мечетей не только в Татарстане, но и в России в целом. Для нас это уникальный объект, это духовный центр с непростой судьбой», – рассказал председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Памятник относится к типу мечетей с центрально стоящим минаретом. Здание представляет собой деревянный сруб из восемнадцати венцов (один горизонтальный ряд бревен или брусьев, соединенных между собой в замкнутый контур) из сосновых бревен диаметром от 30 до 50 см. В целом это типичная характеристика для мечетей тех времен.

Однако у здания есть и свои особенности. Уникальность мечети заключается в трех деталях:

веранда на двух столбах под двускатной кровлей;

нетиповая планировка: внутри не одно, а три помещения;

восьмигранный трехъярусный минарет.

«С одной стороны, это достаточно типовая мечеть, но с другой – я таких в Татарстане больше не видел, мечетей со специально вынесенным вперед крыльцом», – отметил Гущин.

Председатель ДУМ РТ Камиль хазрат Самигуллин сравнил будущее мечети с судьбой мечети Маскара. По его словам, за нее начали бороться еще в 2005 году, и результат виден: сегодня мечеть ежедневно посещает большое количество людей.

«Я думаю, что эта мечеть станет таким же центром. Это же изюминка – мечеть, которая служила не один век», – заявил он.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Медресе и птицеферма

Мечеть в селе Асан-Елга построили в 1742 году. А в 1780 году купец Апанаев создал при мечети медресе. Здесь обучали письму, чтению и математике на арабском языке. Долгие годы медресе выполняло свою роль – в нем учились дети из окрестных сел.

После Октябрьской революции мечеть закрыли. Несколько раз ее пытались снести, но жители деревни отстояли здание. В советское время оно использовалось как амбар и птицеферма.

Иван Гущин Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В 1970 году за счет пожертвований в мечети провели капитальный ремонт. Это позволило возобновить богослужения, религиозное обучение и празднование священных праздников. Отметка фундамента к тому времени уже ушла в землю, и первые три венца постоянно страдали из-за намокания – пришлось отметку поднимать.

Молитвы прекратили в 2010 году, когда напротив построили новую мечеть.

«Здесь находиться уже было опасно – аварийный объект», – пояснил Гущин.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

90% исторического материала заменили

К реставрации приступили в мае 2026 года. До начала работ мечеть находилась в аварийном состоянии. Основные дефекты: следы систематического замачивания, разрушение штукатурного слоя цоколя, деструктуризация нижних венцов сруба и отклонение минарета от вертикальной оси.

«Это самый болезненный для меня вопрос. Мы сейчас прикинули – около 90% исторического материала нам пришлось заменить. После первичного обследования мы рассчитывали на более позитивную картину. Но когда сняли обшивку, увидели аварийный деревянный материал. Все-таки объект эксплуатировался неправильно», – ответил Гущин на вопрос корреспондента «Татар-информа» о степени сохранности здания.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В итоге сруб разобрали и вывезли на промышленную площадку. Там восстановили сохранившиеся бревна методом протезирования и докомпоновки, заменили утраченные. Параллельно в Асан-Елге восстанавливали фундамент. Собранный сруб снова разобрали и вернули на историческое место.

Евгений Крючков Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Основная сложность работы с деревом – это то, что материал подвержен биопоражению из-за гнили и вредителей. После таких поражений снаружи бревно выглядит целым и здоровым, а внутри уже все может быть съедено и превращено в труху. Когда мы разбирали сруб, оказалось, что здесь очень много брака», – рассказал генеральный директор компании-подрядчика ООО «ОСК» Евгений Крючков корреспонденту «Татар-информа».

Финансирование по госконтракту составляет около 60 млн рублей – этого, по оценкам Гущина, хватит на реставрацию. Однако на облагораживание территории, возможно, придется привлечь дополнительные средства за счет пожертвований.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Будущее мечети

Задача на ближайшее время – усадка сруба. Установят минарет и кровлю, чтобы дать нагрузку. Процесс займет около четырех месяцев. Затем – инженерные и технологические работы, реставрация фасадов и интерьера.

«В следующем году летом мы надеемся открыть этот объект после реставрации. Мы возродим здесь духовный центр, который существует уже почти 300 лет», – сказал Гущин.

Камиль хазрат Самигуллин Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Подлинные элементы интерьера до наших дней не дошли – их будут полностью воссоздавать по историческим документам об убранстве мечетей тех годов. При входе в мечеть повесят исторические фотографии и справки. «Будьте уверены, о ее истории мы не дадим забыть», – пообещал Камиль хазрат Самигуллин.

На данный момент объект находится в государственной собственности, однако решается вопрос о его передаче в мухтасибат Кукморского района.