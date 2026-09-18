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Культура 18 сентября 2026 07:59

Розалия Нургалеева: «Более 60 работ Фешина передаем на лучшую площадку в Китае»

В Национальном художественном музее КНР в Пекине 28 сентября откроется выставка работ знаменитого уроженца Казани

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О проектах, которые готовит ГМИИ Татарстана, о состоянии фондов музея и их пополнении, увековечении памяти рода Лихачевых, значении музеев республики в масштабах России и многом другом в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову рассказала директор ГМИИ РТ Розалия Нургалеева.

Розалия Нургалеева: «Более 60 работ Фешина передаем на лучшую площадку в Китае»
Розалия Нургалеева: «В Галерее современного искусства экспонируются произведения художников и фотографов из разных регионов России и зарубежья»
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«У нас за 8 месяцев прошло около 50 выставок. Считается, что это очень много…»

– Розалия Миргалимовна, хотелось бы поговорить о том, как складывается этот год для Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан.

– Музей, конечно, работает в очень серьезном ритме, и площадки наши востребованы.

В Государственном музее изобразительных искусств Республики Татарстан (ГМИИ РТ) три большие площадки: территория Главного здания музея с парковой зоной, хранилищами и реставрационными мастерскими; Галерея современного искусства; Национальная художественная галерея «Хазинэ», которая находится в центре туристического потока (в Казанском Кремле, – прим. Т-и).

В этом году у нас за 8 месяцев прошло около 50 выставок. Считается, что это очень много…

– Если брать, что в году 52 недели, то можно представить…

– Главное здание – небольшая площадка, где на постоянной основе экспонируются произведения из фондов ГМИИ РТ: уникальное собрание икон, живописные произведения Шишкина, Боголюбова, Репина, Васильева, Кустодиева и других известных художников России, западноевропейское искусство из коллекции А. Ф. Лихачева. Это единственная площадка в республике, где можно увидеть произведения мирового уровня из регионального собрания.

В Галерее современного искусства экспонируются произведения художников и фотографов из разных регионов России и зарубежья. В этом году в связи с юбилейными датами проведена серия выставок в память о легендарных казанских фотографах творческого объединения «ТАСМА». Несколько лет назад в собрание музея было закуплено около 100 произведений Ляли Кузнецовой, имя которой в XX веке было известно в России, Европе и США… Борис Давыдов, Валерий Михайлов, готовим выставку Евгения Канаева.

У нас еще довольно много внешних выставок. По проекту Николая Фешина в Китае ведется колоссальная работа: подготовка произведений, переписка, переговоры, условия экспонирования, выбор транспортной компании, вопросы страховки и т. д.

Собрание ГМИИ РТ очень востребовано, оно находится в прекрасном состоянии, что тоже очень важно, поскольку в музее есть серьезная реставрационная мастерская и специалисты-реставраторы, которые преданно работают в музее много лет, наблюдая за состоянием произведений и реставрируя их при необходимости. Надо особо отметить, что правительство нашей республики помогло нам не только в проведении крупных реставрационных работ двух площадок (К. Маркса, 64; К. Маркса, 57), оснастив новейшим оборудованием выставочные площадки, но и уникальным оборудованием реставрационных мастерских.

В Усадьбе Сандецкого в этом году открыли выставку «Новый взгляд». Почему «Новый взгляд»? Казалось бы, западноевропейское искусство многократно экспонировалось на площадке Главного здания. Благодаря замечательным взаимоотношениям с сотрудниками Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина проведена работа по «переатрибуции» собрания. На мой взгляд, получилась очень хорошая, грамотная выставка. Экспозиция дополнена западноевропейским декоративно-прикладным и монументальным искусством. Подготовлены для посетителей полные аудиогиды. Посетитель по своему выбору может, проходя по выставке, прослушать интересующую его информацию.

Почему важно включать в проект оснащение аудиогидом сегодня? Да, сегодня зритель немножко другой…

«Молодых посетителей становится больше. Молодежи очень важно, чтобы можно было посидеть в залах, может быть, какие-то сувениры посмотреть. И просто побродить очень долго, зайти в лекционный зал»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Есть такой контингент людей, которым обязательно нужен экскурсовод, живое общение с человеком»

– Вот какой он, кстати говоря? За последние 5–10–15 лет как предпочтения аудитории поменялись? Что люди хотят, чего уже не хотят?

– Конечно же, есть такой контингент людей, которым обязательно нужен экскурсовод, живое общение с человеком, который профессионально расскажет о коллекции, независимо от категории посетителя – ребенок, подросток или взрослый, и их немало. Но сегодня в ведущих музеях России (региональные тоже подтягиваются) вводят новый формат общения с посетителем – «Арт-медиация». В этом году наш музей очень активно это направление изучает, обучается. Четыре сотрудника были отправлены в Государственный Русский музей (ГРМ) и Государственный Эрмитаж на обучение по программе «Арт-медиация», и сегодня сотрудники проводят пробные медиации по этой программе в НХГ «Хазинэ» на выставке творчества Баки Урманче.

– Молодых посетителей становится больше?

– Да, их становится больше.

Приходят студенты из Казанского федерального университета (КФУ), Казанского государственного института культуры, из Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ-КХТИ) на практику по творческим специальностям, группам предоставляются целые образовательные программы, не только на выставки; дальше они начинают к нам ходить постоянно. Это, конечно же, место, где ведется реставрация произведений, в хранилища, в игровую зону, библиотеку, архив и т. д. То есть показываем весь ресурс, которым обладает сложный организм-музей. Молодежи очень важно, чтобы можно было посидеть в залах, может быть, какие-то сувениры посмотреть. И просто побродить очень долго, зайти в лекционный зал и т. д. В этом направлении мы открыты, у нас очень хорошая территория.

«Есть еще один интересный пример работы в музее: в залы древнерусского искусства приходят (по понедельникам, когда музей не работает) монахини и монахи и читают молитвы»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«В музее есть специалист, получившая Благодарность от Министерства внутренних дел»

– А если говорить на языке цифр, можете о динамике рассказать? Как меняется в последние годы общее количество посетителей?

– Сейчас в год у нас где-то около 200 тысяч человек проходит. Причем у нас есть еще и выездные выставки, например, в метро, парки, торговые залы, конечно, в общеобразовательные школы, военные учреждения.

– Вы их учитываете здесь же?

– Здесь нет, это отдельный учет. Также отдельно ведется учет посещаемости выставок, в которых принимают участие работы из собрания ГМИИ РТ, например, работы Шишкина в Русском музее в Санкт-Петербурге, во Владивостоке, в Китае – в несколько раз больше…

Но есть еще и такие мероприятия, когда мы выезжаем к детям, которые попали в трудную жизненную ситуацию, Республиканская общеобразовательная школа им. Н. А. Галлямова. Для нас эта работа очень важна, кстати сказать. По 15–20 человек привозим группу в музей, вместе с охраной. И, что удивительно, дети просто преображаются, им все интересно, многие не умеют читать, рисовать, но они полностью погружаются в программу и радуются узнаванию новых пространств, людей, наших сотрудников, хотят еще раз приехать на новые выставки, обучающие квизы, мастер-классы. Вместе с ребятами готовим программы по знаменательным датам, проводим мероприятия у них. В музее есть специалист, который ездит и работает с ними несколько лет, получившая Благодарность от Министерства внутренних дел по РТ. Для музея это очень важное направление, социокультурная часть работы с посетителями.

Есть еще один интересный пример работы в музее: в залы древнерусского искусства приходят (по понедельникам, когда музей не работает) монахини и монахи и читают молитвы. На два часа экспозиция предоставляется им для молитвы. Даже без экскурсовода они просто проводят свой молебен.

На стадии подготовки выставка произведений Архипа Куинджи и его учеников

Фото: © «Татар-информ»

«На стадии подготовки выставка произведений Архипа Куинджи и его учеников»

– А современные технологии у вас используются? Потому что мы видим, что сейчас молодые люди хотят какой-то интерактивности, они активно искусственным интеллектом пользуются, цифровыми технологиями. Как музей развивает эти направления?

– Надо сказать, что цифровые технологии сейчас очень развиты. Например, в Галерее современного искусства есть специальное оборудование для организации выставок с мультимедийным продуктом.

Вот сейчас открылась выставка Альфии Саргин при финансовой поддержке Министерства культуры РТ. Художник разработала в живописной и прикладной выставке мультимедийный продукт, связанный с национальной культурой, темой Востока, космосом.

На стадии подготовки выставка произведений Архипа Куинджи и его учеников. На выставке будет включено оборудование с виртуальной реальностью, использованием музейного оборудования, специальные шлемы. Все эти включения в выставочную часть работы стали возможны с 2022 года, после масштабной реконструкции зданий с их мощным техническим наполнением. Все это тоже очень привлекает посетителей. Но скажу, что и обычные проекты в обычном формате также очень востребованы.

В Детском центре музея есть интерактивные стены, столы, где есть возможность делать не только раскраски, но и создавать свои произведения. Кроме шлемов виртуальной реальности, кроме компьютерных программ, в музее есть доступ в виртуальный филиал Русского музея.

А сейчас мы выиграли грант российско-татарстанский в рамках Национального проекта России, на эти средства мощно оснащаем уже существующий наш Детский центр в НХГ «Хазинэ», где очень много обучающего оборудования по народным промыслам.

«Что такое работы Куинджи? Это же свет, это потрясающие совершенно технологии, которые связаны с его работой и погружением в химию вместе с Менделеевым»

Фото: © «Татар-информ»

«К нам приходят работы со всего света: из Индии, Австралии, из Южной Америки…»

– Давайте поговорим о фондах музея. Что с ними сейчас? Сколько у вас единиц на хранении находится? Удается ли новые работы получать, может быть, что-то в дар было получено?

– В год около 300 произведений – пополнение фондов за счет современных художников и семей ушедших из жизни художников, иной раз и больше.

Благодаря тому, что мы проводим каждые два-три года Международные биеннале графического искусства (проведено 10), к нам приходят работы со всего света: из Индии, Австралии, из Южной Америки и др. Это очень серьезный проект, потому что произведения графического искусства международного уровня мы сейчас обычным образом не можем получить. Это очень хороший пул и подспорье.

– Музей всегда был активен в плане культурно-образовательной работы, проведения различных мероприятий. Что можете назвать из того, что у вас в планах?

– У нас лектории постоянно проходят. Во-первых, у нас такие партнеры, как Третьяковская галерея, Русский музей, лекторы приезжают на постоянной основе, у нас есть местные лекторы, проходят тематические лектории. Приезжают целые группы, которые работают именно в этом направлении освещения русского искусства, в целом искусства России, даже если у нас нет этих произведений. Например, по Архипу Куинджи будет ряд мероприятий, связанных с приездом не только лекторов, концерты и др.

Создается детская книжка, которая даст возможность детям узнать о Куинджи и его учениках, о его детском периоде, а детям это очень интересно, они очень много задают вопросов. Этот материал у нас будет представлен и на интерактивных досках.

Что такое работы Куинджи? Это же свет, это потрясающие совершенно технологии, которые связаны с его работой и погружением в химию вместе с Менделеевым. Это тоже очень интересная история. Мы хотим подключить сюда и КНИТУ-КХТИ, и они с удовольствием с нами в этом направлении будут работать.

Ну и, конечно, выставка иранского искусства – мы ее ждем…

– А когда будет иранская выставка?

– Иранская выставка планируется, что будет в октябре. Еще нет точных списков, но надеемся, что будет представлено много декоративно-прикладного искусства, каллиграфия, книжная графика, конечно, ювелирные изделия, вся красота, которая существует в Иране.

Мы неоднократно организовывали выставки каллиграфии, было очень интересно, и, собственно, с иранской выставки в 2012 году мы начали развивать искусство каллиграфии. У нас была биеннале каллиграфического искусства, мы собирали каллиграфов Казани и республики; есть каллиграфы, которые работают и в Петербурге, и в Москве, и в других регионах, и для нас это очень важно. Это такая неувядающая красота, знания, погружение в письменность…

«Более 60 работ мы передаем для экспонирования на лучшую площадку в Китае, в Национальный музей изобразительных искусств Китая в Пекине»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Благодаря крупному китайскому бизнесу, в трех городах Китая экспонировали нашу коллекцию»

– Есть информация, что вы планируете направить выставку работ Николая Фешина в Китай, это действительно так? Где она будет выставляться?

– Это самая лучшая площадка в стране – Национальный музей изобразительных искусств Китая в Пекине.

Двенадцать лет прошло, как мы, благодаря крупному китайскому бизнесу, в трех городах Китая экспонировали нашу коллекцию. Она была, конечно, малочисленна – 28 произведений, но это все равно было чудо для Китая.

Переговоры об организации выставки в Китае в 2026 году к 145-летию Н. И. Фешина были начаты в 2025 году. Договорились, что на выставке должна быть представлена практически вся коллекция, это значит, и самые крупные работы – «Обливание», «Бойня» из собрания нашего музея, а также «Капустница» из музея РАХ.

Более 60 работ мы передаем для экспонирования на лучшую площадку в Китае, в Национальный музей изобразительных искусств Китая в Пекине, и мы очень рады этому предстоящему событию.

– Еще о нескольких проектах хотелось поговорить. Мы знаем, что музей получал грант на создание образовательного центра на базе галереи «Хазинэ». Удалось ли реализовать проект, что он подразумевает?

– Я уже чуть-чуть сказала об этом. Ресурсный центр существует с 2009 года, Русский музей помог нашему музею методически, и в Галерее современного искусства, в Главном здании музея у нас уже был образовательный центр, и мы потихонечку его оснащали. А сейчас появилась возможность закупить оборудование, порядка сорока наименований, и организовать новое место для этой деятельности в музее – в НХГ «Хазинэ». В настоящее время ведется работа по закупке оборудования и доставка на площадки. Например, уже доставлены гончарные круги и печи для обжига. Готовится место для мастерской по созданию керамики, золотошвейного дела, ковроткачества и многое другое…

«В дальнейшем нашей главной задачей является воссоздание надгробия Ивана Федоровича Лихачева и, конечно, его маме, Глафире Ивановне»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Задачей является воссоздание надгробия Ивана Федоровича Лихачева»

– Мы знаем о проекте увековечения памяти рода Лихачевых, музей этим занимался длительное время. Истоки проекта хотелось бы узнать и как он был реализован.

– Началась эта история с того, что мы познакомились с Музеем военно-морского флота, это чудесный музей в Санкт-Петербурге, где мы начали поиск информации о нашем соотечественнике Иване Федоровиче Лихачеве. Помимо того, что он родился в Казанской губернии и был старшим братом нескольких Лихачевых, в том числе коллекционера Андрея Федоровича, он был известным военным, контр-адмиралом, в конце биографии – военным дипломатом Англии и Франции, его имя трижды обозначено на карте Дальневосточной России.

Иван Федорович умер в Париже, но завещал похоронить его в Свияжске, где была погребена его мать Глафира Ивановна Лихачева (урожденная Панаева), что было и выполнено. Архив Ивана Федоровича был передан в Центральный архив военно-морского флота, но коллекцию картин по завещанию передал в Казань. Дневники, фотографии, воспоминания – настолько интересный материал, коллеги начали изучать, и мы начали готовить альбом, конференцию и выставку. Благодарим Министерство культуры РТ, которое профинансировало проект.

В дальнейшем нашей главной задачей является воссоздание надгробия Ивана Федоровича Лихачева и, конечно, его маме, Глафире Ивановне. К сожалению, как я сказала раньше, оба надгробия полностью утрачены, как и в с. Полянки захоронения рода Лихачевых, в том числе надгробие А. Ф. Лихачева, чье собрание лежит в основе собрания Национального музея РТ и наше, ГМИИ РТ.

Недавно в музее была встреча Раиса РТ с Обществом русской культуры РТ, я там подняла эту тему. Это для него тоже очень интересная и важная тема, думаю, этот вопрос сдвинется с мертвой точки… Более того, на последней выставке, посвященной юбилею – 200 лет со дня рождения Ивана Федоровича Лихачева, собрались бывшие моряки, заявили, что откроют счет для сбора средств для установки надгробия. Этими людьми было принято решение и открыт счет. Это очень вдохновляет меня. Сейчас идет сбор. Надеюсь, если не в этом году, то на следующий год соберется достаточно средств на установку надгробия. Требуется около 3 млн рублей.

«Мы продолжаем общаться с людьми, которые прошли СВО. У нас состоялась великолепная авторская выставка, посвященная военной теме. Это Александр Новоселов»

Фото: izo-museum.ru

«Продолжаем общаться с людьми, которые прошли СВО. У нас состоялась великолепная авторская выставка»

– Вопрос про СВО. Казалось бы, вроде – где музей, где СВО, но сейчас, наверное, нет никого, кто бы не соприкасался с этой темой. Вот как музей соприкасается, хотелось бы узнать.

– Во-первых, весь тот год мы создавали проекты вместе с фотографами-журналистами, которые были там, за этой линией. Мы с ними тесно работали. Очень дружим с Викторией Шигаповой, у которой муж сейчас тоже за линией, а она сегодня возглавляет Союз фотографов РТ.

Мы сделали серию выставок и прокатили ее по многим домам культуры в Казани, по школам, дальше города Татарстана – Альметьевск, Елабуга…

Художник Александр Новоселов пишет портрет танкиста, участника СВО Руслана Харасова

Фото: © Олег Каракулов, член Союза фотографов РТ / предоставлено пресс-службой ГМИИ РТ

Мы продолжаем общаться с людьми, которые прошли СВО. У нас состоялась великолепная авторская выставка, посвященная военной теме. Это Александр Новоселов, человек, который преподает в Академии художеств России, и тема войн с Россией в его картинах звучит правдиво… Севастопольское сражение, революция, Великая Отечественная война, СВО, где герои, картины, посвященные Донбассу, женам, матерям, погружают посетителя в атмосферу, связанную с трагическими страницами истории страны.

«Музейное направление республики занимает на карте России одно из самых заметных мест»

– И в завершение хотел такой вопрос задать, может быть, он не совсем конкретный, но тем не менее. Вот место нашего Государственного музея на музейной карте России – каково оно?

– Благодаря поддержке Правительства Республики Татарстан музейное направление республики занимает на карте России одно из самых заметных мест. Казанский Кремль, Болгар и Свияжск – объекты ЮНЕСКО, и вместе с музеями республики они формируют культурный облик Татарстана, известный далеко за его пределами.

«Главное – люди, занятые в этой сфере, по-настоящему преданы своему делу»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Деятельность наших музейных сообществ серьезна, многогранна и стремительно развивается. И главное – люди, занятые в этой сфере, по-настоящему преданы своему делу.

ГМИИ РТ знают и в Петербурге, и в Москве. Мы с Нижним Новгородом, Саратовом, Самарой, Подмосковьем, со всеми очень хорошо работаем, наша коллекция востребована и хорошо вписывается в проекты художественных музеев России. Наши проекты представляют историю искусств начиная с XV века по сегодняшний день, выставочные площадки востребованы для художественных проектов России и зарубежья.

Нургалеева Розалия Миргалимовна
Нургалеева Розалия Миргалимовна
Директор Государственного музея изобразительных искусств РТ

Родилась 7 августа 1953 года.

В 1976 году окончила Казанский инженерно-строительный институт по специальности «архитектура».

С 1979 года работала архитектором, и.о. главного художника Татарского творческо-производственного комбината Художественного фонда РСФСР. В 1990 году была назначена заместителем начальника управления – главным художником Казани. В 1992 году стала заместителем начальника Главного управления архитектуры и градостроительства Главы администрации – главным художником города. С 2001 по 2005 год занимала должность заместителя начальника Главного управления архитектуры и градостроительства Главы администрации – начальника управления городского дизайна.

В сентябре 2006 года назначена директором Государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан».

Почетный член Российской академии художеств.
Член Союза художников России, Союза архитекторов Республики Татарстан.
Заслуженный архитектор Республики Татарстан. Заслуженный работник культуры Республики Татарстан.
Имеет ряд поощрений и наград.

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