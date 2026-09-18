Розалия Нургалеева: «Более 60 работ Фешина передаем на лучшую площадку в Китае»

О проектах, которые готовит ГМИИ Татарстана, о состоянии фондов музея и их пополнении, увековечении памяти рода Лихачевых, значении музеев республики в масштабах России и многом другом в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову рассказала директор ГМИИ РТ Розалия Нургалеева.





Розалия Нургалеева: «В Галерее современного искусства экспонируются произведения художников и фотографов из разных регионов России и зарубежья»

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«У нас за 8 месяцев прошло около 50 выставок. Считается, что это очень много…»

– Розалия Миргалимовна, хотелось бы поговорить о том, как складывается этот год для Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан.

– Музей, конечно, работает в очень серьезном ритме, и площадки наши востребованы.

В Государственном музее изобразительных искусств Республики Татарстан (ГМИИ РТ) три большие площадки: территория Главного здания музея с парковой зоной, хранилищами и реставрационными мастерскими; Галерея современного искусства; Национальная художественная галерея «Хазинэ», которая находится в центре туристического потока (в Казанском Кремле, – прим. Т-и).

В этом году у нас за 8 месяцев прошло около 50 выставок. Считается, что это очень много…

– Если брать, что в году 52 недели, то можно представить…

– Главное здание – небольшая площадка, где на постоянной основе экспонируются произведения из фондов ГМИИ РТ: уникальное собрание икон, живописные произведения Шишкина, Боголюбова, Репина, Васильева, Кустодиева и других известных художников России, западноевропейское искусство из коллекции А. Ф. Лихачева. Это единственная площадка в республике, где можно увидеть произведения мирового уровня из регионального собрания.

В Галерее современного искусства экспонируются произведения художников и фотографов из разных регионов России и зарубежья. В этом году в связи с юбилейными датами проведена серия выставок в память о легендарных казанских фотографах творческого объединения «ТАСМА». Несколько лет назад в собрание музея было закуплено около 100 произведений Ляли Кузнецовой, имя которой в XX веке было известно в России, Европе и США… Борис Давыдов, Валерий Михайлов, готовим выставку Евгения Канаева.

У нас еще довольно много внешних выставок. По проекту Николая Фешина в Китае ведется колоссальная работа: подготовка произведений, переписка, переговоры, условия экспонирования, выбор транспортной компании, вопросы страховки и т. д.

Собрание ГМИИ РТ очень востребовано, оно находится в прекрасном состоянии, что тоже очень важно, поскольку в музее есть серьезная реставрационная мастерская и специалисты-реставраторы, которые преданно работают в музее много лет, наблюдая за состоянием произведений и реставрируя их при необходимости. Надо особо отметить, что правительство нашей республики помогло нам не только в проведении крупных реставрационных работ двух площадок (К. Маркса, 64; К. Маркса, 57), оснастив новейшим оборудованием выставочные площадки, но и уникальным оборудованием реставрационных мастерских.

В Усадьбе Сандецкого в этом году открыли выставку «Новый взгляд». Почему «Новый взгляд»? Казалось бы, западноевропейское искусство многократно экспонировалось на площадке Главного здания. Благодаря замечательным взаимоотношениям с сотрудниками Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина проведена работа по «переатрибуции» собрания. На мой взгляд, получилась очень хорошая, грамотная выставка. Экспозиция дополнена западноевропейским декоративно-прикладным и монументальным искусством. Подготовлены для посетителей полные аудиогиды. Посетитель по своему выбору может, проходя по выставке, прослушать интересующую его информацию.

Почему важно включать в проект оснащение аудиогидом сегодня? Да, сегодня зритель немножко другой…

«Молодых посетителей становится больше. Молодежи очень важно, чтобы можно было посидеть в залах, может быть, какие-то сувениры посмотреть. И просто побродить очень долго, зайти в лекционный зал» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Есть такой контингент людей, которым обязательно нужен экскурсовод, живое общение с человеком»

– Вот какой он, кстати говоря? За последние 5–10–15 лет как предпочтения аудитории поменялись? Что люди хотят, чего уже не хотят?

– Конечно же, есть такой контингент людей, которым обязательно нужен экскурсовод, живое общение с человеком, который профессионально расскажет о коллекции, независимо от категории посетителя – ребенок, подросток или взрослый, и их немало. Но сегодня в ведущих музеях России (региональные тоже подтягиваются) вводят новый формат общения с посетителем – «Арт-медиация». В этом году наш музей очень активно это направление изучает, обучается. Четыре сотрудника были отправлены в Государственный Русский музей (ГРМ) и Государственный Эрмитаж на обучение по программе «Арт-медиация», и сегодня сотрудники проводят пробные медиации по этой программе в НХГ «Хазинэ» на выставке творчества Баки Урманче.

– Молодых посетителей становится больше?

– Да, их становится больше.

Приходят студенты из Казанского федерального университета (КФУ), Казанского государственного института культуры, из Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ-КХТИ) на практику по творческим специальностям, группам предоставляются целые образовательные программы, не только на выставки; дальше они начинают к нам ходить постоянно. Это, конечно же, место, где ведется реставрация произведений, в хранилища, в игровую зону, библиотеку, архив и т. д. То есть показываем весь ресурс, которым обладает сложный организм-музей. Молодежи очень важно, чтобы можно было посидеть в залах, может быть, какие-то сувениры посмотреть. И просто побродить очень долго, зайти в лекционный зал и т. д. В этом направлении мы открыты, у нас очень хорошая территория.

«Есть еще один интересный пример работы в музее: в залы древнерусского искусства приходят (по понедельникам, когда музей не работает) монахини и монахи и читают молитвы» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«В музее есть специалист, получившая Благодарность от Министерства внутренних дел»

– А если говорить на языке цифр, можете о динамике рассказать? Как меняется в последние годы общее количество посетителей?

– Сейчас в год у нас где-то около 200 тысяч человек проходит. Причем у нас есть еще и выездные выставки, например, в метро, парки, торговые залы, конечно, в общеобразовательные школы, военные учреждения.

– Вы их учитываете здесь же?

– Здесь нет, это отдельный учет. Также отдельно ведется учет посещаемости выставок, в которых принимают участие работы из собрания ГМИИ РТ, например, работы Шишкина в Русском музее в Санкт-Петербурге, во Владивостоке, в Китае – в несколько раз больше…

Но есть еще и такие мероприятия, когда мы выезжаем к детям, которые попали в трудную жизненную ситуацию, Республиканская общеобразовательная школа им. Н. А. Галлямова. Для нас эта работа очень важна, кстати сказать. По 15–20 человек привозим группу в музей, вместе с охраной. И, что удивительно, дети просто преображаются, им все интересно, многие не умеют читать, рисовать, но они полностью погружаются в программу и радуются узнаванию новых пространств, людей, наших сотрудников, хотят еще раз приехать на новые выставки, обучающие квизы, мастер-классы. Вместе с ребятами готовим программы по знаменательным датам, проводим мероприятия у них. В музее есть специалист, который ездит и работает с ними несколько лет, получившая Благодарность от Министерства внутренних дел по РТ. Для музея это очень важное направление, социокультурная часть работы с посетителями.

Есть еще один интересный пример работы в музее: в залы древнерусского искусства приходят (по понедельникам, когда музей не работает) монахини и монахи и читают молитвы. На два часа экспозиция предоставляется им для молитвы. Даже без экскурсовода они просто проводят свой молебен.

На стадии подготовки выставка произведений Архипа Куинджи и его учеников Фото: © «Татар-информ»

«На стадии подготовки выставка произведений Архипа Куинджи и его учеников»

– А современные технологии у вас используются? Потому что мы видим, что сейчас молодые люди хотят какой-то интерактивности, они активно искусственным интеллектом пользуются, цифровыми технологиями. Как музей развивает эти направления?

– Надо сказать, что цифровые технологии сейчас очень развиты. Например, в Галерее современного искусства есть специальное оборудование для организации выставок с мультимедийным продуктом.

Вот сейчас открылась выставка Альфии Саргин при финансовой поддержке Министерства культуры РТ. Художник разработала в живописной и прикладной выставке мультимедийный продукт, связанный с национальной культурой, темой Востока, космосом.

На стадии подготовки выставка произведений Архипа Куинджи и его учеников. На выставке будет включено оборудование с виртуальной реальностью, использованием музейного оборудования, специальные шлемы. Все эти включения в выставочную часть работы стали возможны с 2022 года, после масштабной реконструкции зданий с их мощным техническим наполнением. Все это тоже очень привлекает посетителей. Но скажу, что и обычные проекты в обычном формате также очень востребованы.

В Детском центре музея есть интерактивные стены, столы, где есть возможность делать не только раскраски, но и создавать свои произведения. Кроме шлемов виртуальной реальности, кроме компьютерных программ, в музее есть доступ в виртуальный филиал Русского музея.

А сейчас мы выиграли грант российско-татарстанский в рамках Национального проекта России, на эти средства мощно оснащаем уже существующий наш Детский центр в НХГ «Хазинэ», где очень много обучающего оборудования по народным промыслам.

«Что такое работы Куинджи? Это же свет, это потрясающие совершенно технологии, которые связаны с его работой и погружением в химию вместе с Менделеевым» Фото: © «Татар-информ»

«К нам приходят работы со всего света: из Индии, Австралии, из Южной Америки…»

– Давайте поговорим о фондах музея. Что с ними сейчас? Сколько у вас единиц на хранении находится? Удается ли новые работы получать, может быть, что-то в дар было получено?

– В год около 300 произведений – пополнение фондов за счет современных художников и семей ушедших из жизни художников, иной раз и больше.

Благодаря тому, что мы проводим каждые два-три года Международные биеннале графического искусства (проведено 10), к нам приходят работы со всего света: из Индии, Австралии, из Южной Америки и др. Это очень серьезный проект, потому что произведения графического искусства международного уровня мы сейчас обычным образом не можем получить. Это очень хороший пул и подспорье.

– Музей всегда был активен в плане культурно-образовательной работы, проведения различных мероприятий. Что можете назвать из того, что у вас в планах?

– У нас лектории постоянно проходят. Во-первых, у нас такие партнеры, как Третьяковская галерея, Русский музей, лекторы приезжают на постоянной основе, у нас есть местные лекторы, проходят тематические лектории. Приезжают целые группы, которые работают именно в этом направлении освещения русского искусства, в целом искусства России, даже если у нас нет этих произведений. Например, по Архипу Куинджи будет ряд мероприятий, связанных с приездом не только лекторов, концерты и др.

Создается детская книжка, которая даст возможность детям узнать о Куинджи и его учениках, о его детском периоде, а детям это очень интересно, они очень много задают вопросов. Этот материал у нас будет представлен и на интерактивных досках.

Что такое работы Куинджи? Это же свет, это потрясающие совершенно технологии, которые связаны с его работой и погружением в химию вместе с Менделеевым. Это тоже очень интересная история. Мы хотим подключить сюда и КНИТУ-КХТИ, и они с удовольствием с нами в этом направлении будут работать.

Ну и, конечно, выставка иранского искусства – мы ее ждем…

– А когда будет иранская выставка?

– Иранская выставка планируется, что будет в октябре. Еще нет точных списков, но надеемся, что будет представлено много декоративно-прикладного искусства, каллиграфия, книжная графика, конечно, ювелирные изделия, вся красота, которая существует в Иране.

Мы неоднократно организовывали выставки каллиграфии, было очень интересно, и, собственно, с иранской выставки в 2012 году мы начали развивать искусство каллиграфии. У нас была биеннале каллиграфического искусства, мы собирали каллиграфов Казани и республики; есть каллиграфы, которые работают и в Петербурге, и в Москве, и в других регионах, и для нас это очень важно. Это такая неувядающая красота, знания, погружение в письменность…

«Более 60 работ мы передаем для экспонирования на лучшую площадку в Китае, в Национальный музей изобразительных искусств Китая в Пекине» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Благодаря крупному китайскому бизнесу, в трех городах Китая экспонировали нашу коллекцию»

– Есть информация, что вы планируете направить выставку работ Николая Фешина в Китай, это действительно так? Где она будет выставляться?

– Это самая лучшая площадка в стране – Национальный музей изобразительных искусств Китая в Пекине.

Двенадцать лет прошло, как мы, благодаря крупному китайскому бизнесу, в трех городах Китая экспонировали нашу коллекцию. Она была, конечно, малочисленна – 28 произведений, но это все равно было чудо для Китая.

Переговоры об организации выставки в Китае в 2026 году к 145-летию Н. И. Фешина были начаты в 2025 году. Договорились, что на выставке должна быть представлена практически вся коллекция, это значит, и самые крупные работы – «Обливание», «Бойня» из собрания нашего музея, а также «Капустница» из музея РАХ.

Более 60 работ мы передаем для экспонирования на лучшую площадку в Китае, в Национальный музей изобразительных искусств Китая в Пекине, и мы очень рады этому предстоящему событию.

– Еще о нескольких проектах хотелось поговорить. Мы знаем, что музей получал грант на создание образовательного центра на базе галереи «Хазинэ». Удалось ли реализовать проект, что он подразумевает?

– Я уже чуть-чуть сказала об этом. Ресурсный центр существует с 2009 года, Русский музей помог нашему музею методически, и в Галерее современного искусства, в Главном здании музея у нас уже был образовательный центр, и мы потихонечку его оснащали. А сейчас появилась возможность закупить оборудование, порядка сорока наименований, и организовать новое место для этой деятельности в музее – в НХГ «Хазинэ». В настоящее время ведется работа по закупке оборудования и доставка на площадки. Например, уже доставлены гончарные круги и печи для обжига. Готовится место для мастерской по созданию керамики, золотошвейного дела, ковроткачества и многое другое…

«В дальнейшем нашей главной задачей является воссоздание надгробия Ивана Федоровича Лихачева и, конечно, его маме, Глафире Ивановне» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Задачей является воссоздание надгробия Ивана Федоровича Лихачева»

– Мы знаем о проекте увековечения памяти рода Лихачевых, музей этим занимался длительное время. Истоки проекта хотелось бы узнать и как он был реализован.

– Началась эта история с того, что мы познакомились с Музеем военно-морского флота, это чудесный музей в Санкт-Петербурге, где мы начали поиск информации о нашем соотечественнике Иване Федоровиче Лихачеве. Помимо того, что он родился в Казанской губернии и был старшим братом нескольких Лихачевых, в том числе коллекционера Андрея Федоровича, он был известным военным, контр-адмиралом, в конце биографии – военным дипломатом Англии и Франции, его имя трижды обозначено на карте Дальневосточной России.

Иван Федорович умер в Париже, но завещал похоронить его в Свияжске, где была погребена его мать Глафира Ивановна Лихачева (урожденная Панаева), что было и выполнено. Архив Ивана Федоровича был передан в Центральный архив военно-морского флота, но коллекцию картин по завещанию передал в Казань. Дневники, фотографии, воспоминания – настолько интересный материал, коллеги начали изучать, и мы начали готовить альбом, конференцию и выставку. Благодарим Министерство культуры РТ, которое профинансировало проект.

В дальнейшем нашей главной задачей является воссоздание надгробия Ивана Федоровича Лихачева и, конечно, его маме, Глафире Ивановне. К сожалению, как я сказала раньше, оба надгробия полностью утрачены, как и в с. Полянки захоронения рода Лихачевых, в том числе надгробие А. Ф. Лихачева, чье собрание лежит в основе собрания Национального музея РТ и наше, ГМИИ РТ.

Недавно в музее была встреча Раиса РТ с Обществом русской культуры РТ, я там подняла эту тему. Это для него тоже очень интересная и важная тема, думаю, этот вопрос сдвинется с мертвой точки… Более того, на последней выставке, посвященной юбилею – 200 лет со дня рождения Ивана Федоровича Лихачева, собрались бывшие моряки, заявили, что откроют счет для сбора средств для установки надгробия. Этими людьми было принято решение и открыт счет. Это очень вдохновляет меня. Сейчас идет сбор. Надеюсь, если не в этом году, то на следующий год соберется достаточно средств на установку надгробия. Требуется около 3 млн рублей.

«Мы продолжаем общаться с людьми, которые прошли СВО. У нас состоялась великолепная авторская выставка, посвященная военной теме. Это Александр Новоселов» Фото: izo-museum.ru

«Продолжаем общаться с людьми, которые прошли СВО. У нас состоялась великолепная авторская выставка»

– Вопрос про СВО. Казалось бы, вроде – где музей, где СВО, но сейчас, наверное, нет никого, кто бы не соприкасался с этой темой. Вот как музей соприкасается, хотелось бы узнать.

– Во-первых, весь тот год мы создавали проекты вместе с фотографами-журналистами, которые были там, за этой линией. Мы с ними тесно работали. Очень дружим с Викторией Шигаповой, у которой муж сейчас тоже за линией, а она сегодня возглавляет Союз фотографов РТ.

Мы сделали серию выставок и прокатили ее по многим домам культуры в Казани, по школам, дальше города Татарстана – Альметьевск, Елабуга…

Художник Александр Новоселов пишет портрет танкиста, участника СВО Руслана Харасова Фото: © Олег Каракулов, член Союза фотографов РТ / предоставлено пресс-службой ГМИИ РТ

Мы продолжаем общаться с людьми, которые прошли СВО. У нас состоялась великолепная авторская выставка, посвященная военной теме. Это Александр Новоселов, человек, который преподает в Академии художеств России, и тема войн с Россией в его картинах звучит правдиво… Севастопольское сражение, революция, Великая Отечественная война, СВО, где герои, картины, посвященные Донбассу, женам, матерям, погружают посетителя в атмосферу, связанную с трагическими страницами истории страны.

«Музейное направление республики занимает на карте России одно из самых заметных мест»

– И в завершение хотел такой вопрос задать, может быть, он не совсем конкретный, но тем не менее. Вот место нашего Государственного музея на музейной карте России – каково оно?

– Благодаря поддержке Правительства Республики Татарстан музейное направление республики занимает на карте России одно из самых заметных мест. Казанский Кремль, Болгар и Свияжск – объекты ЮНЕСКО, и вместе с музеями республики они формируют культурный облик Татарстана, известный далеко за его пределами.

«Главное – люди, занятые в этой сфере, по-настоящему преданы своему делу» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Деятельность наших музейных сообществ серьезна, многогранна и стремительно развивается. И главное – люди, занятые в этой сфере, по-настоящему преданы своему делу.

ГМИИ РТ знают и в Петербурге, и в Москве. Мы с Нижним Новгородом, Саратовом, Самарой, Подмосковьем, со всеми очень хорошо работаем, наша коллекция востребована и хорошо вписывается в проекты художественных музеев России. Наши проекты представляют историю искусств начиная с XV века по сегодняшний день, выставочные площадки востребованы для художественных проектов России и зарубежья.