«Болонская система не нужна никому»: что изменится в вузах России за три года

Переход на новую модель высшего образования в России завершат в течение ближайших трех лет. В Татарстане параллельно обсуждают развитие системы подготовки кадров для предприятий и готовят дорожную карту по развитию среднего профобразования. «Татар-информ» узнал у экспертов, насколько реалистичны заявленные сроки и что изменится для студентов.





Валерий Фальков: «Мы планируем, что плавный переход в предстоящие три года мы завершим»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Переход на новую модель высшего образования завершат к 2030 году

«Мы планируем, что плавный переход в предстоящие три года мы завершим. По отдельным укрупненным группам специальностей начиная с 2027 года будем активно переходить. И крайний у нас срок – это 2030 год», – приводит ТАСС слова министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.

Новая модель предусматривает базовое высшее образование продолжительностью от четырех до шести лет. После него можно будет получить специализированное образование в магистратуре сроком от одного до трех лет. Отдельным уровнем профессионального образования станет аспирантура.

К специализированному образованию также отнесут ординатуру и ассистентуру-стажировку. Планируется, что продолжительность подготовки будет зависеть в том числе от конкретной специальности и выбранной образовательной траектории.

Переход на новую систему должен проходить постепенно. Как отметил министр, уже с 2027 года изменения начнут активно вводить по отдельным укрупненным группам специальностей, а полностью завершить переход планируется к 2030 году.

Ильсур Хадиуллин: «Главная задача – привлечь на работу молодых специалистов, чтобы они оставались в системе» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане разработают дорожную карту развития СПО

Пока на федеральном уровне обсуждают новую модель высшего образования и сроки ее перехода, в Татарстане занимаются развитием системы среднего профессионального образования (СПО). Накануне в Казани впервые прошел Республиканский форум мастеров профессионального образования «Мастер 2030: от учебной мастерской к реальному производству». На нем министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин заявил, что в республике планируют разработать дорожную карту дальнейшего развития СПО.

«Уверен, что первый форум даст свои результаты, мы разработаем и утвердим дорожную карту. По ней будет проводиться системная работа по профессиональному развитию преподавателей-мастеров, по обеспечению образовательных организаций кадрами. И главная задача – привлечь на работу молодых специалистов, чтобы они оставались в системе», – сообщил журналистам Хадиуллин.

Еще одна важная задача системы, по его мнению, – это подготовка специалистов для предприятий, которые испытывают потребность в кадрах.

Анатолий Вассерман: «Болонская система, что называется, ставит телегу впереди лошади» Фото: duma.gov.ru

Вассерман: важнее не сроки, а порядок обучения

Болонская система – модель высшего образования с двумя основными уровнями подготовки: бакалавриатом и магистратурой. Россия присоединилась к Болонскому процессу в 2003 году, после чего российские вузы начали постепенно переходить на двухуровневую систему.

В 2022 году Россия объявила о выходе из Болонского процесса, а в 2023 году Президент страны Владимир Путин подписал указ о запуске пилотного проекта новой модели высшего образования.

Публицист и телеведущий, член Комитета Госдумы по просвещению восьмого созыва Анатолий Вассерман считает, что сама идея отказа от Болонской системы является правильной.

«Болонская система не нужна никому. Она, что называется, ставит телегу впереди лошади», – сказал Вассерман «Татар-информу».

По его мнению, проблема прежней модели заключалась, прежде всего, в последовательности подготовки специалистов: практические навыки студент получал раньше теоретической базы.

«Пока вы не знаете теорию, этот навык, по сути, просто заучивается. Когда вы знаете теорию, навыки, нужные для практической деятельности, становятся легко понятны. Кроме того, вы можете их самостоятельно совершенствовать по мере надобности», – сказал он.

По мнению Вассермана, четырехлетний бакалавриат формально позволял выпускнику начать работать раньше, но на практике полученное образование могло оказаться неполным.

Пока обсуждение новой модели слишком сильно сосредоточено на продолжительности обучения, считает он.

Отдельно Вассерман обратил внимание на статус аспирантуры. По его мнению, ее не следует рассматривать только как очередной этап обучения, поскольку аспирантура изначально предполагала самостоятельную научную работу под руководством опытного наставника.

«Я не уверен, что будет в полной мере возвращена правильная система обучения, но очень на это надеюсь», – подытожил Вассерман.

Новая модель, несмотря на заявленный отказ от Болонской системы, сохраняет бакалавриат и магистратуру Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Снегуров: трехлетний срок выглядит нереалистичным

Заслуженный учитель РФ Александр Снегуров усомнился в том, что реально совершить переход до 2030 года. По его мнению, система высшего образования требует более масштабной реформы, а отдельные изменения не смогут решить накопившиеся проблемы.

«Последние годы мы буквально атакованы разными инновациями, предложениями, которые толком не проработаны, не замерены и не протестированы. Я думаю, что подобное предложение из разряда таких», – сказал Снегуров «Татар-информу».

Он отметил, что на протяжении длительного времени работа вузов была выстроена под действующую систему. Под нее создавались образовательные программы и курсы, учебники и другие элементы работы высших учебных заведений.

«Если долгое время всё ориентировалось на вот эту Болонскую систему и всё подстраивалось под нее: программы, курсы, учебники, все опции работы вуза, – то теперь как за это время собираются видоизменить реальность? Сроки установлены нереальные», – отметил он.

Снегуров считает, что продолжительность обучения должна определяться конкретной специальностью. Для одних направлений, по его словам, четырех лет может быть достаточно, тогда как другим требуется более длительная подготовка.

Учитель обратил внимание на то, что новая модель, несмотря на заявленный отказ от Болонской системы, сохраняет бакалавриат и магистратуру. По его мнению, пока не до конца понятно, насколько принципиально новая система будет отличаться от той, которая действовала прежде.