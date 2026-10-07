Лаборатория букв и Шурале: что ждет гостей книжного фестиваля в Менделеевске

Четвертый детский книжный краеведческий фестиваль «Мы и Менделеевск» пройдет 10 и 11 октября в Менделеевске. В этом году гости впервые после реставрации смогут попасть в контору заводоуправления Бондюжского химического завода купцов Ушковых, где находилась и заводская химическая лаборатория, в которой во время визитов в Бондюгу работал Дмитрий Менделеев, сообщают организаторы – проект «МИГ. Мы и город» при поддержке АО «Аммоний» и администрации Менделеевского района РТ.

Оба дня, с 11:00 до 18:00, гостей ждет семейная программа: книжная ярмарка, детские творческие занятия и встречи с авторами детских книг, лекции и дискуссии, спектакли, выставки и другое. Именно из конторы завода и его лаборатории начиналась инновационная дорога в будущее, которая привела старую Бондюгу в сегодняшний Менделеевск. Музей впервые примет гостей после реставрации, на его площадке пройдет одна из дискуссий фестиваля. Остальная программа пройдет в выставочно-досуговом центре «Купол «Атмосфера» в Менделеевске.

Фестиваль откроет 10 октября в 11:30 моноспектакль о татарском ремесле языком поэтической клоунады «Сахтиан». Это история о клоуне-ремесленнике, который пытается создать свои идеальные сапоги, а вместе с тем заново собирает самого себя: память детства, исчезающие ремесла, татарские традиции и связь человека с родной землей. После спектакля фестиваль продолжится вручением призов школьникам по итогам конкурса с газетой «Менделеевские новости».

Центром фестиваля станет книжная ярмарка. Гости познакомятся с главными литературными новинками, смогут купить книги без наценок и лично обсудить их с представителями издательств. Среди участников: «Абрикобукс», «Альпина», «Альпака», «Белая ворона/Albus Corvus», «Гудвин», «Карьера Пресс», «Компасгид», «Лайвбук», «МИФ», «Настя и Никита», «Самокат», «Татарское книжное издательство», «ТАТМЕДИА», Ad Marginem, книжные магазины «Иначе говоря» и «Смена», Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник и Краеведческий музей Менделеевска. Ярмарка будет открыта оба дня с 11:00 до 18:00.

На фестивале обсудят новый междисциплинарный проект, рассказывающий об истории и современном успехе взаимодействия науки и производства в Камском инновационном кластере, а также по всей стране и миру. Проект вдохновлен промышленными экспериментами Менделеева и других ученых на крупном инновационном производстве XIX века в старой Бондюге и вырастает как продолжение книги-исследования «Из Бондюги в Менделеевск. Ушков, Менделеев и пироколлодий».

Эта книга – первый из «путеводителей» по Федеральному менделеевскому маршруту, ведет в город химиков на Каме и в Камский инновационный кластер тех, кому интересен научный и индустриальный туризм, история становления отношений науки и крупного производства. Проект, рождающийся как издательская программа, серия музейных выставок, исследовательская и просветительская программа и путешествующий визит-центр, будет рассказывать об истории и развитии наукоемкой промышленности России и мира. Проект стартует в бывшей Бондюге. Здесь почти полтора века назад силами купцов-предпринимателей Ушковых при участии Менделеева и других ученых рождалось одно из первых в России крупное наукоемкое производство – прообраз будущих предприятий Менделеевска и Камского инновационного кластера.

В обсуждении проекта, книги и ее продолжения примут участие авторы и партнеры издания, среди которых генеральный директор АО «Аммоний» Дмитрий Макаров, заместитель генерального директора АО «Аммоний» по взаимодействию с государственными органами Юрий Разбежкин, глава Менделеевского района Роберт Искандаров, автор концепции и составитель книги, основатель проекта НАУЧПРОМ им. Менделеева Андрей Гельмиза, участники проектов «Среда Менделеева», «Мир глазами Менделеева», «Федеральный менделеевский маршрут» Светлана Рамазашвили, директор Национального музея РТ Айрат Файзрахманов, и.о. директора Краеведческого музея Менделеевска Мария Харитонова, главный хранитель Музея-архива Д. И. Менделеева СПбГУ Екатерина Анфиногенова, кандидат исторических наук, доцент Набережночелнинского института КФУ Инна Есиева.

«Книга стала первым этапом увековечить эту удивительную дружбу между ученым и промышленником Ушковым и рассказывает, как повлияла она на развитие города, района, всей химической промышленности страны. Мы уже презентовали ее в Казани, Москве, теперь книга продолжает жить в новых проектах. Это редкий случай, когда издание становится стимулом не просто для изучения истории района, но и фундаментом в глобальном изучении», – говорит глава Менделеевского района Роберт Искандаров.

«Нам важно, что во всех проектах, которые поддерживает "Аммоний", мы выходим за рамки привычных событий. Если это "Гонка Героев", то это фестиваль для семьи, если литературно-театральный фестиваль "Пастернаковские чтения", то с привлечением всех жителей, которые сами создают арт-объекты или участвуют в постановках. И книжный фестиваль – это не просто ярмарка и встречи с писателями. Это краеведение, история района, промышленности, которая раскрывается через судьбы и истории людей», – рассказывает генеральный директор АО «Аммоний» Дмитрий Макаров.

История, культура и краеведение Татарстана станут важным блоком программы фестиваля. Откроет его дискуссия «Краеведение и город» с участием Айрата Файзрахманова, Марии Харитоновой и начальника выставочного отдела музея-заповедника «Казанский Кремль» Ксении Яровинской. Блогер и краевед Ксения Измалкова выступит с лекцией «Мы перестали чувствовать реку. Жизнь на Каме и Волге», директор музея истории татарской литературы Айдар Шайхин – с лекцией «Татарская книга: от детского корана до революции», шеф-редактор интернет-издания «Инде» Камиль Гимаздтинов презентует выставку «Как менялась татарская типографика в XX веке». Среди спикеров также историк искусства, старший научный сотрудник Третьяковской галереи Андрей Ефиц. Блок реализуется совместно с новым интернет-изданием «Инде. Татар».

Детская программа фестиваля станет еще разнообразнее. Этот блок традиционно представят известные детские авторы и иллюстраторы. Писатель и сценарист, автор книги «История библиотек» Мария Коноплястая расскажет, как влюбить ребенка в чтение. Писатель, автор бестселлера «Енот в музее» Артем Голиков, иллюстратор, художник книги Музея транспорта «Билет для зайца» Полина Калашникова и художник, участник музейных выставок Юлия Кошелева поговорят об иллюстрировании детских книг. Иллюстратор Екатерина Сафро проведет лекцию-викторину «Верю – не верю».

Юных посетителей и их родителей ждут четыре зоны с творческими мастер-классами. В детской зоне №1 пройдут занятия от преподавателей студии «Смена Дети»: художница Элина Касимова, арт-педагог Зейнеб Гарипова и дизайнер Юлия Диярова помогут участникам придумать «формулу Менделеевска», научат делать маски в виде Шурале и мини-книги, покажут работу в технике коллажа и познакомят с химическими элементами. В детской зоне №2 пройдут занятия с иллюстраторами и писателями: вместе с Полиной Калашниковой дети представят обычную очередь в виде необычных персонажей, с преподавателями студии «Четкие поделки» сделают деревянные игрушки, с Артемом Голиковым создадут собственные небольшие еното-книги.

В лаборатории по типографике «Периодическая система букв» от студии «Смена Дети», организованной совместно с медиа «Инде. Татар», дети узнают, из каких элементов состоят буквы, изучат плакаты и наборные шрифты разных эпох, а затем создадут собственные буквы и напишут ими слово или фразу. Готовые работы составят общую плакатную инсталляцию. Четвертой детской зоной станет интерактивная инсталляция «Узнай и раскрась»: дорисовывая и раскрашивая конструкцию по заданиям кураторов, посетители создадут коллективный творческий проект. Доступ во все зоны свободный, по мере наличия мест.

В рамках фестиваля откроется выставка-инсталляция «"Шурале" и краткая история его иллюстрирования» об истории художественных интерпретаций поэмы Габдуллы Тукая в искусстве XX века, а также пройдет серия кураторских экскурсий. Проект расскажет о двенадцати Шурале и двенадцати художниках главного века отечественной книжной графики – от первого иллюстратора «Шурале», оставившего только монограмму «Б.Э.», до Иллариона Плещинского, Валерия Конашевича, Баки Урманче, Файзрахмана Аминова, Байназара Альменова, Рустема Кильдибекова, Надира Альмеева, Михаила Ромадина, Госмана Арсланова, Константина Васильева и Николая Абакумова. Организаторы выставки – региональное отделение Движения Первых в Татарстане при поддержке Комиссии по языкам при Раисе РТ, Национальной библиотеки РТ и Центра современной культуры «Смена».

Также на фестиваль приедет экспозиция «Как менялась татарская типографика в XX веке. История в буквах, шрифтах и заголовках», созданная к открытию нового медиа «Инде. Татар». В столетних изменениях татарской типографики отражается влияние внешних событий на жизнь татарского народа: многовековую арабскую вязь сменила революционная латиница, а ту – кириллица. В книгах, журналах, газетах и плакатах можно проследить, что писали татары в разные эпохи и как выглядел сам язык.