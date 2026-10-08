Рецепт от шефа и тренд на простую еду: какой ресторан признали лучшим в Казани

Премия WHERETOEAT в Татарстане ежегодно определяет лучший ресторан, шеф-повара, сомелье, официанта и так далее по списку специальностей, связанных с общепитом. На церемонии награждения побывал корреспондент «Татар-информа» Арсений Каримов.





Тренд на простую еду

Дресс-код церемонии награждения предусматривал стиль smart casual, но я не удосужился поискать в интернете или спросить у ИИ-помощника, что это, поэтому решил следовать второму правилу, указанному в приглашении: НИКАКИХ ДЖИНСОВ. Думаю, с этим я справился.

Я прибыл примерно за полчаса до начала мероприятия, держа в уме, что там должен быть масштабный фуршет. Ожидания не были обмануты – было множество вкусных закусок, а также напитков, которые мне, как человеку, приехавшему на собственной машине, употреблять было нельзя.

На церемонию пришли представители лучших ресторанов республики, а также инфлюенсеры, эксперты в области гастрономии и журналисты.

Премия WHERETOEAT прошла в Татарстане уже в восьмой раз. Основатель и генеральный продюсер проекта WHERE AWARDS Ирина Тиусонина обозначила главный тренд ресторанной сферы прошедшего года.

«Сейчас тенденция на более демократичную еду. Вы уже, наверное, тоже обратили на это внимание – что в ресторанах больше спрос на обычную простую, понятную еду. Понятно, что в Татарстане все-таки есть национальный уклон, больший, чем в других регионах нашей страны», – отметила она.

При этом Татарстан продолжает оставаться в лидерах гастрономической сферы страны, рестораны ощущают себя более-менее стабильно.

Тиусонина рассказала, что ее любимое блюдо татарской кухни – эчпочмак.

«Я только за сегодня его съела в пяти ресторанах. Вообще люблю всё, что связано с тестом, но не люблю конину», – отметила она.

Татарская кухня, настало твое время

Учитывая тренд на упрощение еды, татарская национальная кухня может взять на себя роль хедлайнера по всей стране, так как в ней есть много довольно простых блюд.

«Однозначно – это время для рывка! Мы уже прорабатываем с муниципальными районами концепцию новых гастрономических брендов, которые могли бы стать известны по всей стране», – согласилась с этой точкой зрения заместитель председателя Госкомитета РТ по туризму Анастасия Софьина.

Причем у татарской кухни есть хороший задел для популяризации в разных областях. Есть и блюда для сладкоежек, и для любителей выпечки. Так что вслед за известными по всему миру чак-чаком и эчпочмаком другие изыски национальной кухни могут стать символом республики.

Новый рецепт татарской кухни от шеф-повара

Церемония, где собрались лучшие шеф-повара со всего Татарстана, – замечательный шанс узнать какой-нибудь новый рецепт. И я не упустил эту возможность.

«Буквально на днях у нас был торжественный ужин, посвященный WHERETOEAT. Была задача сделать его с татарским акцентом. Я приготовил тэбэ из рыбы. Это блюдо, где рыба тушится в домашних сливках и томится в печи. По идее, это горячая закуска. Но мы пошли по другому пути. Взяли осетрину, приготовили ее в дровяной печи, дали разойтись на волокна и подали холодной. Вот вам и новый рецепт для татарской кухни», – поделился шеф-повар ресторана «Умай» Рустам Рахимов.

Еще к ней добавили огуречный тартар и щучью икру – это уже совсем далеко от моих пониманий о готовке, но рассказывал он очень вкусно.

Тренд на безалкогольное пиво

Добрая половина всех стендов на фуршете была посвящена барной индустрии с соответствующими угощениями. Однако, как рассказал мне, как он сам представился, пивной сомелье и амбассадор компании «Балтика» Александр Лазарев, сейчас у гостей особенные пристрастия.

«Сейчас идет активный тренд на безалкогольные напитки. Но остается интерес и к крафтовым сортам пива. Вообще тенденция «нулевок» пришла к нам, как ни странно, из Германии, где сейчас уже закрылось множество пивоварен из-за того, что не смогли переориентировать производство. Это общий тренд нынешнего поколения», – пояснил он.

Сам же я не рекомендовал никому употреблять алкоголь в любом виде, так как он серьезно вредит здоровью, поэтому и моя беседа с Лазаревым прошла лишь под звон бокалов с газировкой.

Топ-10 лучших ресторанов 2026 года в Татарстане

На церемонии объявили победителей в 11 специальных номинациях и топ-50 ресторанов Татарстана. Однако перечисление всех победителей мне не кажется целесообразным, так что обозначу только топ-10 победителей.

«Горыныч». «Умай». Branch. «Пир». «Чирэм». «Приют холостяка». «Вишня золотая». Terra et Silva. La Casa. GRAAL.

Интересно, что все топ-10 мест остались за Казанью, а первое место занял «Горыныч», связанный с франшизой Аркадия Новикова, который совсем недавно посещал столицу Татарстана. Жаль, что не остался до церемонии. Кстати, «Сыроварня», также связанная с известным ресторатором, также оказалась в топе – в районе третьей десятки.

Фото и видео: © Айсылу Кашапова / «Татар-информ»