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На главную ТИ-Спорт 8 октября 2026 14:28

Кубок Российской футбольной Премьер-лиги выставили в Казани

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Кубок Российской футбольной Премьер-лиги выставили в Казани
Фото: premierliga.ru

На главный трофей российского футбола можно по адресу улица Островского, дом 103. Кубок Российской Премьер лиги уже занял свое место и ждет гостей.

Увидеть Кубок вблизи и сделать памятные фотографии можно будет 8 и 9 октября. Организаторы также рассматривают возможность продлить показ трофея до конца рабочего дня 10 октября, поэтому у футбольных болельщиков будет достаточно времени для просмотра и памятного фото.

Вход в офис на Островского, 103 свободный для всех желающих прикоснуться к атмосфере большого спорта.

Фото: фото предоставлены организатором

#РПЛ #премьер-лига
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