Кубок Российской футбольной Премьер-лиги выставили в Казани

Фото: premierliga.ru

На главный трофей российского футбола можно по адресу улица Островского, дом 103. Кубок Российской Премьер лиги уже занял свое место и ждет гостей.

Увидеть Кубок вблизи и сделать памятные фотографии можно будет 8 и 9 октября. Организаторы также рассматривают возможность продлить показ трофея до конца рабочего дня 10 октября, поэтому у футбольных болельщиков будет достаточно времени для просмотра и памятного фото.

Вход в офис на Островского, 103 свободный для всех желающих прикоснуться к атмосфере большого спорта.