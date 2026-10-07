Экзамен на водительские права: что изменится с марта 2027 года

С 1 марта 2027 года в России изменятся правила сдачи экзамена на водительские права. Автоматизированная система будет фотографировать кандидатов во время экзамена, а средства аудио- и видеорегистрации – вести непрерывную запись в реальном времени. В зону фиксации должны попадать рабочие места как кандидатов, так и экзаменаторов.





Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Что изменится в теоретическом экзамене

Условия сдачи теоретической части экзамена на получение водительских прав изменятся с 1 марта 2027 года: кандидатов начнут фотографировать во время экзамена, а в аудиториях установят средства аудио- и видеозаписи. Об этом РИА Новости сообщил член комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК, автоэксперт Александр Холодов.

Он отметил, что часть изменений в правилах сдачи экзаменов уже действует с 12 мая 2026 года. В частности, практический экзамен должен быть назначен не позднее 60 календарных дней со дня сдачи теоретического.

«Уже запрещено использовать средства фото-, аудиосвязи, электронно-вычислительной техники. Вот этот запрет действует, а фотофиксация кандидата будет действовать только с 1 марта 2027 года», – сказал Холодов.

По словам эксперта, автоматизированная система должна будет фотографировать кандидатов во время экзамена, а средства аудио- и видеорегистрации – вести запись в реальном времени. Система должна быть защищена от несанкционированного доступа, при этом в кадр должны попадать рабочие места экзаменаторов и кандидатов.

Он уточнил, что с 1 марта также изменятся правила, связанные с медицинским заключением. Предоставлять бумажную медсправку не потребуется, если сведения о ней есть в единой базе. Если срок ее действия закончится во время сдачи экзаменов, кандидат сможет завершить их, однако водительское удостоверение не выдадут до получения нового медицинского заключения.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Запись не добавит стресса, но повысит добросовестность»

Автоэксперт Петр Баканов в беседе с «Татар-информом» оценил изменения в экзамене. По его мнению, ведение аудио- и видеозаписи не повлияет на стрессовую ситуацию для экзаменуемого, поскольку сам экзамен уже является стрессовым моментом, но может повлиять на добросовестность всего процесса и поведение экзаменаторов.

«Если у экзаменуемого есть какие-то вопросы, всегда можно будет поднять видеозапись и посмотреть всю хронологию событий в реальном времени. Что было, кто что сказал, и так далее», – сказал Баканов.

Он назвал правильным ходом фиксацию всего процесса, чтобы снизить количество лишних вопросов. По его словам, это также поможет в какой-то степени снизить количество коррупционных моментов.

Комментируя ситуацию с истечением срока медсправки во время экзамена, эксперт отметил, что человек, проходящий испытание, примерно может прогнозировать, когда ему идти оформлять справку, сколько она действует, и, соответственно, планировать время экзамена.

«Факт того, что приносить в бумажном виде, – тут нужно избавляться от бумажной волокиты и переходить на электронный документооборот», – подчеркнул Баканов.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Ранее Правительство РФ вносило изменения в правила проведения экзаменов на получение водительских прав. Практический экзамен нужно сдать не позднее чем через 60 дней после успешной теории. Если кандидат не справится с практикой в течение шести месяцев, ему придется заново сдавать теоретический экзамен.

Повторную теорию можно будет пройти в течение 30 дней после завершения этого шестимесячного периода. При этом сроки сдачи как теоретического, так и практического экзамена могут быть изменены – для этого необходимо подать заявление в Госавтоинспекцию.

Также с 8 сентября в России юридически стало возможным предъявлять автоинспекторам водительские удостоверения и свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) с помощью QR-кода в мессенджере МАКС.

Напомним, что российское водительское удостоверение действует 10 лет со дня выдачи и после истечения этого срока его необходимо заменить.