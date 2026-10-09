Депутат Панеш: часть пенсионеров может получить выплату почти 440 тысяч рублей

Многие россияне, родившиеся до 1966 года, имеют на своих лицевых счетах пенсионные накопления. Это деньги, которые формировались за счет взносов работодателей в 2002–2004 годах, программы государственного софинансирования или материнского капитала. Об этом в беседе с RT напомнил депутат Госдумы Каплан Панеш.

По его словам, многие из этих граждан даже не подозревают, что могут забрать всю сумму сразу. Панеш отметил, что обратиться за выплатой можно с 55 лет женщинам и с 60 лет мужчинам – это возраст, действовавший до пенсионной реформы 2019 года. При наличии права на досрочную пенсию можно обратиться раньше, но потребуются необходимые стаж и пенсионные коэффициенты. При достижении 55 и 60 лет требования по стажу и баллам для единовременной выплаты не предъявляются, подчеркнул депутат.

Ключевой критерий – расчетный размер накопительной пенсии равен или меньше 10% от федерального прожиточного минимума пенсионера, добавил парламентарий.

По словам Панеша, в 2026 году прожиточный минимум пенсионера составляет 16 288 рублей. 10% – это 1 628,80 рубля. При умножении на ожидаемый период выплаты в 270 месяцев получается 439 776 рублей. Если накопления меньше этой суммы, человек получает все сразу. Если больше – назначается ежемесячная накопительная пенсия, отметил он.

Депутат пояснил, что заявление подается страховщику, у которого формировались накопления. Если это Социальный фонд России – обращаться в СФР лично, через «Госуслуги» или личный кабинет на сайте фонда. Если накопления в негосударственном пенсионном фонде – в свой НПФ. Повторно за единовременной выплатой можно обратиться не чаще чем через пять лет. Панеш подчеркнул, что подавать заявление нужно до назначения пожизненной накопительной пенсии: после ее назначения вернуть все разом уже не получится.