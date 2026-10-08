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Культура 8 октября 2026 20:10

В Казани прошел концерт к 115-летию со дня рождения композитора Назиба Жиганова

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В столице Татарстана прошел праздничный концерт, посвященный 115-летию со дня рождения выдающегося композитора Назиба Жиганова и приуроченный к 35-летию провозглашения независимости Республики Казахстан и 35-летию установления дипломатических отношений между Казахстаном и Россией. Музыкальный вечер был организован в ГБКЗ имени Салиха Сайдашева.

На сцене выступили два оркестра: оркестр Казанской консерватории «Татарика», чьим художественным руководителем и дирижером является заслуженный деятель искусств РТ Ринат Халитов, и специальный гость фестиваля – Западно-Казахстанский областной камерный оркестр, отмечающий в текущем году 15-летие со дня основания. Последний представлял родину Жиганова – город Уральск.

В первом отделении выступил казанский оркестр, исполнивший сочинения Жиганова, а также русские, татарские и зарубежные классические произведения. Зачастую инструментальная часть сопровождалась оперным вокалом.

Во втором отделении Западно-Казахстанский областной камерный оркестр исполнил в том числе и популярные произведения композиторов Казахстана.

#Казахстан #Татарстан #концерт #назиб жиганов
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