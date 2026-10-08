От цехов до налоговой: в Татарстане провели 146 профтуров для школьников

С начала текущего года кадровый центр «Работа России» РТ организовал 146 профессиональных туров для 1293 школьников в 40 районах и городах Татарстана, сообщает сегодня пресс-служба кадрового центра.

«Большинство туров прошшли на предприятиях республики. Самыми востребованными направлениями стали промышленность и производство. Учащиеся посетили цеха Зеленодольского завода имени А. М. Горького, завода имени Серго, Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова, Казанского завода точного машиностроения имени Калинина, „Бикотекс“ и других – всего около 15 промышленных площадок», – сообщили в пресс-службе.

Специалисты кадрового центра сопровождали экскурсии на предприятия пищевой промышленности: Лаишевский пищекомбинат, Казанский жировой комбинат, Казанский хлебозавод №3, хлебопищекомбинат в Агрызе, «Фабрику здоровых продуктов». Также подростки познакомились с работой транспортных предприятий и правоохранительных органов. Школьники побывали в больницах, на агропредприятиях, в энергокомпаниях и в других организациях.

Лидерами по количеству проведенных профтуров стали Лаишевский и Зеленодольский районы, которые провели по 11 мероприятий, а также Агрызский, Альметьевский и Нижнекамский районы. В Казани прошло 19 профтуров, включая визиты на Казанский авиазавод, завод имени Калинина, «Метроэлектротранс», «Казэнерго»з и в налоговую инспекцию.

Дополнительно 19 туров состоялись на базе кадровых центров. Школьникам рассказали о работ службы занятости, услугах карьерных консультантов и возможностях профориентации. Профтуры проходят бесплатно благодаря проекту по профориентации и маршрутизации молодежи и являются частью национального проекта «Кадры».

Помимо классических экскурсий, кадровые центры проводят профориентационные встречи со школьниками, помогая выбрать будущую профессию.

«Профориентация молодежи – системная работа, к которой мы привлекаем предприятия и образовательные учреждения. Карьерные консультанты встречаются со школьниками, проводят для них профессиональное тестирование, в игровом формате знакомят с профессиями и организуют профтуры на предприятия республики. Формат профтуров позволяет получить практический опыт», – отметил директор Кадрового центра «Работа России» Республики Татарстан Тимур Муллин.

Нацпроекты России – это масштабные государственные программы, направленные на развитие ключевых сфер жизни общества. Они являются одним из основных инструментов достижения утверждённых Президентом РФ Владимиром Путиным национальных целей и реализации стратегии социально-экономического развития страны до 2030 года.