В День беременных в Казани выписали многодетную маму из Тюлячинского района

Сегодня, в День беременных, в перинатальном центре РКБ в Казани прошла торжественная выписка жительницы Тюлячинского района Лейсан Нигъматуллиной, родившей третьего ребенка. Многодетную маму поздравила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«Сегодня особая дата в нашем календаре – День беременных. И этот день стал особенным для семьи Лейсан и Марата Нигъматуллиных, ставших многодетными родителями. Лейсан работает заведующей детским садом. Теперь у нее три ребенка и еще на работе целая армия малышей. Она – хороший работник, победитель республиканского конкурса по сохранению языков и традиций народов Татарстана», – сообщила журналистам Зарипова.

Она добавила, что глава семейства вносит серьезный вклад в развитие экономики Тюлячинского района, возглавляет крупное ЛПХ.

«Дети в семье занимаются в кружках. Это пример хорошей, добротной семьи, где сохраняются традиции, царит любовь, взаимоуважение», – добавила Зарипова.

Многодетная мама Лейсан Илгизаровна рассказала историю знакомства с мужем и поделилась эмоциями, которые испытывает в связи с рождением малыша.

«Мы с супругом познакомились 16 лет назад, завтра отметим годовщину свадьбы. Мы учились в одной школе… Сегодня испытываю радость. Я сама из многодетной семьи – нас четверо. Всегда мечтала о большой семье. Семья для меня – это все, она дает силы и энергию», – рассказала женщина.

Ее супруг, когда узнал, что станет многодетным отцом, очень обрадовался, дети тоже хотели братика или сестренку. Новорожденную девочку назовут Дилей.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«Ощущаю радость и большую ответственность. Чтобы сохранить семью, нужно уступать друг другу, понимать друг друга. Главное – любить!», – заключил Марат Айратович.

В их семье уже воспитываются 15-летний сын Самат и 10-летняя дочь Лейля.

Эльмира Зарипова вручила семье в подарок комплект детских принадлежностей.