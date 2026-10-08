«Бесшовные Кама и Волга»: какие речные направления появятся в Татарстане

«Флот РТ» в этом году перевез почти на 6% больше пассажиров, чем годом ранее. Компания также рассматривает возможность запуска рейсов в Удмуртию и Ульяновскую область. От чего зависит открытие новых направлений и как предлагают связать речные маршруты разных регионов – в материале «Татар-информа».





Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Инфраструктура и потенциал Татарстана

«Флот РТ» в этом году перевез более 363 тыс. пассажиров – это почти на 6% больше, чем годом ранее (по данным на октябрь). Круизные суда совершили 1932 судозахода, на них прибыло более 271 тыс. туристов. Об этом на четвертой Всероссийской конференции «Реки. Круизы. Маршруты» в Казани сообщил замминистра транспорта республики Марат Хисамутдинов.

Успехам способствовало масштабное обновление и восстановление транспорта. Сейчас «Флот РТ» эксплуатирует 22 судна. В прошлом году компания приобрела три новых судна, в этом году планируется покупка еще двух на воздушной подушке «Парма 44», а также теплохода «КС-162». Параллельно капитально ремонтируют советские «Метеоры» и «Восходы» – восстановление обходится кратно дешевле постройки новых судов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Обновляется и причальная инфраструктура – в этом году восстановили исторический дебаркадер в селе Ташевка Верхнеуслонского района. Это первая обновленная плавучая пристань в рамках масштабной программы модернизации. Здесь заменили крышу, обшивку, окна, электропроводку. Деревянный декор, колонны и арки воссоздали волонтеры движения «Том Сойер Фест» по чертежам архитектора.

Кроме того, в этом году открыли новый речной причал в Чистополе и остановки в Камском Устье, Рыбной Слободе и Введенской Слободе. Также запустили маршрут из Казани в Набережные Челны на «Метеорах 2020» с перспективой продления до Менделеевска. Теперь пригородная речная сеть включает 12 социально значимых направлений и 35 остановочных пунктов.

Марат Хисамутдинов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Бесшовные реки

Планы еще более перспективные – в России разрабатывают концепцию развития внутреннего водного транспорта до 2050 года. В частности, в его рамках предложили организовать единую транспортную цепочку по акваториям Волги и Камы с согласованным расписанием судов.

«Например, судно, отправляющееся из Казани в Болгар, прибывает в пункт стыковки в такое время, чтобы к его прибытию подходило судно, следующее из Ульяновска. Согласованное расписание позволит осуществлять пересадку в обе стороны: из Казани в Ульяновск и из Ульяновска в Казань со всеми промежуточными остановками по маршруту», – пояснил Хисамутдинов.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В перспективе сеть может охватить всю Россию, продолжил генеральный директор АО «Флот РТ» Роман Лизалин. Более того, такие перевозки планируется реализовывать по единому билету.

Поскольку суда на подводных крыльях завязаны на движение в светлое время суток, Лизалин предложил строить маршруты так, чтобы путешественники могли за световой день добираться до узловых точек вроде Казани или Чебоксар, комфортно ночевать в городах и продолжать путь дальше.

Подобный подход уже используют в Камском Устье – там речные маршруты комбинируют с автобусными перевозками.

«Это мультимодальность: люди доезжают до Камского Устья по воде, обратно возвращаются автобусом и строят туристические маршруты так, чтобы была возможность посмотреть на красоты с разных сторон», – сказал Лизалин.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Из Казани могут пустить рейсы в Удмуртию и Ульяновскую область

Татарстан находится на лидирующих позициях в отрасли речных перевозок, рассказал «Татар-информу» Лизалин. По его словам, только количеству по эксплуатации пассажирских скоростных судов республика занимает третье место в России.

И динамика роста очевидна: если в 2023 году на балансе компании было два скоростных судна, то в 2024-м – пять, а сейчас уже восемь. А в следующем году «Флот РТ» планирует увеличить число до девяти.

«Мы – уникальный регион. Вот честно. Мы находимся в более выигрышном положении, чем многие другие регионы. Почему? Помимо того, что у нас такие могучие реки, есть куда пойти на судне, у нас еще и огромный, один из передовых судостроительных кластеров. Мы имеем свою базу подготовки кадров, у нас есть своя эксплуатирующая организация, у нас другие смежные предприятия. Это все не может не привести к успеху. Татарстан и раньше был локомотивом флота, и сейчас он тоже так должен продолжать развиваться», – сказал он.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На кадрах он остановился отдельно: в Татарстане, в отличие от многих других регионов, нет дефицита сотрудников. Такие условия сложились благодаря своевременной работе с Волжским государственным университетом водного транспорта.

«Мы несколько лет назад ввели такое понятие у себя на предприятии, как наставничество. За капитаном или другим профессионалом высокого уровня закрепляется молодежь, студент, выпускник. И тот ему передает свое знание, и получаем преемственность поколений», – пояснил Лизалин.

По его словам, результаты уже заметны. Компания старается обеспечить молодых специалистов работой круглый год, в том числе ремонтными работами зимой.

«Мы стараемся сделать все так, чтобы, придя к нам, специалисты не захотели от нас уходить, и помогаем им реализовать себя. Если видим, что талантливый человек, он за относительно небольшой период времени достигнет своих целей. Он станет капитаном, механиком или электромехаником», – резюмировал гендиректор.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Лизалин также сообщил «Татар-информу» о возможном запуске новых направлений – в Удмуртию и Ульяновскую область: «Коллеги проявляют интерес». Однако, по его словам, ключевым вопросом остается финансирование.

«Если у нас будет понимание, насколько заинтересован регион… Потому что на самом деле тяжело начинать, стартовать. А вот уже когда дальше пойдет по накатанной, там уже можно будет говорить о том, чтобы и субсидирование уменьшить. То есть это важно начать. Начало – половина дела», – подчеркнул гендиректор.