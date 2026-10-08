В России начнут апробацию курса «Русский язык как государственный язык РФ»

Учебно-методический комплекс «Русский язык как государственный язык РФ» подготовлен, сейчас он проходит экспертизу и апробацию. Об этом сообщила «Татар-информу» профессор кафедры русской литературы и методики ее преподавания Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета Ирина Ерофеева, которая входит в состав федеральной рабочей группы по созданию этого УМК.

«Новый учебно-методический комплекс „Русский язык как государственный язык Российской Федерации“ создается по поручению Президента РФ Владимира Путина от 3 февраля 2026 года. Он будет предназначен для всех обучающихся высшего профессионального образования», – рассказала она.

Ерофеева отметила, что учебно-методический комплекс не заменит курс «Современный русский язык и культура речи», который долгие годы изучают студенты вузов. «В новом курсе акцент делается на государственный статус русского языка, а его правовой статус, как известно, закреплен Конституцией РФ и федеральным законом, принятым еще в 2005 году», – уточнила она.

Поэтому, по словам профессора, разработчики УМК учли особенности и функции, которые выполняет русский язык как государственный. «Он выполняет интеграционную роль, потому что объединяет все народы, живущие в России. Это обеспечивает политическое, социальное и культурное единство. Кроме того, русский язык обязательно применяется в сферах государственной власти, судопроизводстве, образовании, в информационных системах и так далее. Другие языки также в некоторых республиках имеют статус государственных и используются наравне с русским. Но русский язык несет такую интегрирующую функцию», – подчеркнула она.

Ерофеева добавила, что студентов на курсе будут знакомить с языковой ситуацией в России, с основами государственной и языковой политики, с государствообразующей ролью русского языка и с другими его функциями. Не обойдут также вниманием вопрос о русском литературном языке как образцовом варианте русского национального языка.

«Но эти вопросы больше будут рассмотрены в теоретическом ракурсе, нежели в курсе „Русский язык и культура речи“, там тоже дается понимание норм. И разработчики курса старались развести направления этих двух курсов. Новый курс направлен на формирование представления о государствообразующей роли русского языка», – заметила она.

Студенты также будут выполнять практические задания по анализу текстов, на выявление языковых особенностей разных уровней языковой системы. Формат обучения предполагает в том числе видеолекции, онлайн-курсы, интерактивы, продолжила профессор.

Кроме того, в новом УМК предусмотрен раздел «Государственный язык России, государственные языки в субъектах Российской Федерации и их совместное бытование, правовое регулирование, совместное употребление».

«УМК будет предложен студентам, и по результатам апробации в него будут внесены какие-то корректировки, потому что это неизбежно. Естественно, мы будем учитывать все нюансы. И те, моменты, которые необходимо будет изменить, конечно, будут исправлены, чтобы улучшить курс», – заключила Ерофеева.