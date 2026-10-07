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СВО 7 октября 2026 15:05

В Нижнекамске 25 семьям участников СВО передали государственные награды

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В Нижнекамске 25 семьям участников СВО передали государственные награды
Фото предоставлено Анжеликой Степановой

В Нижнекамском ЗАГСе состоялась церемония вручения посмертных наград родственникам участников специальной военной операции. Награды передали 25 семьям погибших военнослужащих – родителям, вдовам и детям.

В числе награжденных – семья нижнекамки Натальи Юркиной. Ее супруг подписал контракт в 2023 году. Женщина поддерживала его письмами, звонками и посылками, а затем сама стала помогать военнослужащим. Наталья стала волонтером и открыла гуманитарный пункт «По зову сердца».

Фото предоставлено Анжеликой Степановой

В следующем году ее супруг погиб в Донецкой Народной Республике. После его гибели Наталья продолжила волонтерскую работу.

«После его гибели еще больше рвения появилось к работе. Несмотря на то, что мы теряем близких, остальные ребята нуждаются в нашей помощи и поддержке», – рассказала она.

В этот день родственникам передали 18 орденов Мужества, три медали Суворова и две медали «Участнику специальной военной операции». Еще одной семье вручили медаль «За храбрость», другой – Георгиевский крест IV степени.

Фото предоставлено Анжеликой Степановой

Глава Нижнекамского района Радмир Беляев отметил, что важно сохранять память о погибших военнослужащих не только в их семьях, но и среди жителей города.

«Наша задача – сделать так, чтобы помнили не только родные и близкие. Чтобы помнили все нижнекамцы, республика и страна, те имена, которые подарили нам возможность жить под мирным небом», – сказал Беляев.

Материал подготовлен при участии Анжелики Степановой.

#СВО
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