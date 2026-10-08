Жильцы дома в Нижнекамске передали бойцам СВО домашние заготовки

Фото предоставлено Анжеликой Степановой

Жильцы дома №26 на улице Менделеева в Нижнекамске собрали очередную партию гуманитарной помощи для военнослужащих. Итоги дачного сезона они решили подвести традиционным способом – подготовили для бойцов 86 банок солений, варенья и маринадов.

Для заготовок использовали овощи и фрукты, выращенные на собственных дачных участках. Посылки передадут военнослужащим в рамках очередной масштабной отправки гуманитарного груза, которая состоится в двадцатых числах октября.

Фото предоставлено Анжеликой Степановой

Помощь от жителей дома носит регулярный характер. По словам старшей по дому Фариды Нигматзяновой, с начала специальной военной операции жильцы ежемесячно собирают деньги и приобретают для военнослужащих необходимые вещи.

«Это не одноразовая наша акция. Мы ежемесячно с начала СВО собираем деньги и на эти деньги покупаем все необходимое для ребят. Я вот вчера посчитала – мы 920 тысяч рублей собрали за это время. Это очень много для небольшого дома», – рассказала Нигматзянова.

Фото предоставлено Анжеликой Степановой