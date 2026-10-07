Из Бугульмы осенью на военную службу по призыву направят около 110 человек

Фото предоставлено Риммой Баратовой

Около 110 жителей Бугульмы и Бугульминского района в возрасте от 18 до 30 лет этой осенью направят на военную службу по призыву. Об особенностях призывной кампании рассказал военный комиссар города и района Рафаэль Миннетдинов.

С 2026 года призыв на военную службу в России проводится в течение всего года. При этом решение призывной комиссии действительно в течение года со дня его принятия и на всей территории страны. Если призывник по каким-либо причинам не был направлен на службу в текущий период, его отправят в следующий. При появлении оснований для отсрочки или освобождения от призыва ранее принятое решение отменяется.

Призыв проводится с использованием Реестра воинского учета. Повестка направляется в письменной форме и дублируется в электронном виде – уведомление поступает в личный кабинет на портале «Госуслуги».

«Еще одно важное преимущество системы – проактивное предоставление отсрочек. Сведения о студентах, отцах двух и более детей, IT-специалистах актуализируются автоматически. По Татарстану уже почти пяти тысячам граждан предоставлена отсрочка или освобождение от призыва без личной явки в военкомат», – отметил Миннетдинов.

По его словам, граждане, имеющие право на отсрочку и годные по состоянию здоровья, не вызываются на медицинское освидетельствование – решение может быть принято без их личного присутствия.

Срок службы по призыву остается прежним и составляет 12 месяцев. Военнослужащих, проходящих службу по призыву, не будут направлять в зону специальной военной операции и новые регионы.

Первая отправка бугульминцев на сборный пункт в Казань запланирована на 19 октября. Призывники будут распределены по различным видам и родам войск, в том числе в сухопутные войска, ВДВ, спецназ, Воздушно-космические силы и Военно-морской флот.

При распределении учитываются потребности Вооруженных сил, состояние здоровья, результаты профессионального психологического отбора, а также пожелания самих призывников.

Отдельное направление – научные роты. По словам военного комиссара, в России действуют 18 научных рот и 16 научно-производственных подразделений. Попасть туда могут годные к службе призывники с высшим образованием по профилю, соответствующему направлениям исследований Министерства обороны. Кандидат может самостоятельно подать электронную анкету на сайте Минобороны в разделе «Наука – Научные роты».

Фото предоставлено Риммой Баратовой

После получения повестки жителям Бугульминского района необходимо явиться в военный комиссариат по адресу: Бугульма, ул. Гоголя, 54.

Миннетдинов напомнил, что за неявку по повестке без уважительной причины в течение 20 дней могут применяться временные ограничительные меры, в том числе запрет на выезд за границу или управление транспортными средствами. После явки в военкомат эти меры отменяются.

По итогам весеннего призыва 2026 года в отношении одного призывника Бугульмы был вынесен обвинительный приговор по статье 328 УК РФ, еще одно уголовное дело возбуждено.

Проверить сведения о призыве можно через личный кабинет на сайте Реестра повесток или при обращении в МФЦ.

Получить консультацию по вопросам призыва жители Татарстана могут по телефонам военного комиссариата республики: 8 (843) 221-43-43 – круглосуточно, 8 (843) 221-43-50 и 8 (843) 221-43-51 – отделение по работе с гражданами. Военный комиссариат Бугульмы принимает граждан по адресу: ул. Гоголя, 54, в понедельник, среду и пятницу с 8:00 до 17:00, телефон – 8 (85594) 4-00-96.