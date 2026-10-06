Помощь тренера Галимова и тень Шафранова: почему «Ак Барс» бессилен перед «Локо»

Отсутствие шайб в матче с «Локомотивом» еще раз подчеркнуло проблемы «Ак Барса» с дефицитом креатива впереди: от кризиса Хмелевского и спорной селекции до нехватки тренера по атаке вроде Шафранова. О роли Галимова на скамейке, успехах ушедшего Пустового и поиске команды Гатиятулина — в материале «ТИ-Спорта».





Фото: ak-bars.ru

Галимов пытался, но команде нужен Шафранов. «Ак Барс» мало забрасывает

До старта матча все разговоры сводились только к одному: надо брать реванш за неудачу в майском финале Кубка Гагарина. Однако в октябре в Казань пожаловал уже несколько другой «Локомотив» — с новым-старым главным тренером Дмитрием Квартальновым, который когда-то уже скоротечно возглавлял ярославцев, а после неудачи с «Динамо-Минск» вернулся в Россию. Можно ли это считать полноценным реваншем? Вряд ли. Но сторонам точно есть что доказывать друг другу.

А начался матч действительно как продолжение майского финала. Казанцы сразу же постарались организовать навал и пару раз остро угрожали воротам гостей — Даниил Исаев здорово действовал на перемещениях и подчищал всё. Ярославцы же включили агрессию и старались закашмарить казанцев. Темп матча реально соответствовал.

И вполне ожидаемо при таком накале последовало первое удаление Александра Радулова, который уже на первой минуте встречи за свою фирменную вспыльчивость у своих ворот отправился на две минуты. «Татарский дьявол» удалится в этом периоде еще раз, так и не сумев обуздать свой пылкий нрав. Трибуны «Татнефть-Арены» точно поймали флешбэки о временах 2023 и 2024 годов.

Вот только на оба этих большинства казанцы безрезультатно мыкались у ворот Ярославля. Забивать «Ак Барсу» в принципе дается в этом сезоне с большой натугой. Это признавал после игры и сам Анвар Гатиятулин.

«Наверное, мало забиваем. Не только сегодня, но и в прошлом матче, да и в принципе по сезону. Если вспоминать прошлый сезон и брать в целом, у нас снизился показатель индивидуального мастерства, соответственно, снизился и процент реализации. Тем не менее ищем другие козыри, ищем, за счет чего можем выигрывать, в том числе у сильных соперников», — признавал Гатиятулин.

Судя по всему, усилия Артема Галимова, который на этот матч дебютировал на тренерской скамье, действия не возымели. После игры наставник команды объяснял, что это приглашение в штаб скорее акция поддержки, а также возможность для игрока увидеть нюансы со стороны.

«Ждём от него и каких-то идей. Вчера даже был момент: звоню, говорю: "Артем Альбертович, почему вчера на тренировке не был? Мы ждали и рассчитывали на тебя". Поэтому это не какая-то разовая акция. Если подходить к этому, то со всей серьезностью», — объяснял Анвар Рафаилович.

Сам Галимов объяснял, что тренер так попытался сохранить форварда поближе к команде, тонко почувствовав, что игрок может впасть в уныние без командной атмосферы. «Да, мне предложили, сказали, чтобы я не отдалялся от команды. Все равно пока ничего не делаю, мне ничего нельзя, только после операции. Я сказал: "Ну, давайте"».

Артем действительно активно обозначал свою вовлеченность — что-то смотрел на планшете, порой даже наклонялся, чтобы дать свой ценный совет Пустозёрову и другим хоккеистам, но за 8 минут большинства казанцы так ни разу и не распечатали ворота «Локомотива» ни при численном преимуществе, ни в равных составах.

Да и в атаке гости провели времени почти вдвое больше, чем казанцы, — почти пятнадцать минут против восьми у «Ак Барса». Перебросали «железнодорожники» казанскую команду примерно на треть — 18:26 по попаданиям в створ. И это команда, которая считалась и все еще считается одной из самых консервативных в лиге. Очевидное доминирование действующего чемпиона над обескровленной командой.

Дмитрию Квартальнову удалось сохранить всё лучшее после Игоря Никитина и Боба Хартли и не делать резких движений. Ко всей этой хорошо отлаженной машине добавился разве что задор молодых парней, которых специалист так любит внедрять в систему, — Пустовой, Емельянов и другие. Как и весной, «Локомотив» оказался явно более фактурным, статным и спокойным, готовым терпеть и ждать своего момента.

«Сыграли неплохой матч. Когда пропускаешь ноль голов, то комфортно себя чувствуешь. Не дали сопернику создать много моментов. Не очень много голов забили, но те, что забили, оказались важными», – не без удовольствия рассуждал Квартальнов после игры.

И очевидно, что далеко не Галимов нужен на скамейке «Ак Барса», чтобы вскрывать команды такого калибра. На это и указал корреспондент «ТИ-Спорта» Анвару Рафаиловичу, напомнив, что тот обещал связаться с прошлогодним спасителем большинства Константином Шафрановым.

– С Артёмом Галимовым понятно, это скорее акция поддержки, но команде явно нужен специалист по работе с нападающими. Несколько матчей назад вас спрашивали про Константина Шафранова, и вы говорили, что свяжетесь с ним. Есть ли какие-то новости?

– Пока никаких новостей. На связь он не выходил. Ежедневная работа ведется, будем продолжать ее.

– Работа ведется по поиску каких-то альтернативных вариантов?

– Мы работаем в тех реалиях, которые есть. Наша задача — готовить команду через тренировочный процесс, через видео.

– То есть вариант с приглашением другого специалиста тоже рассматривается?

– У нас нет задачи просто кого-то взять. Если рассматривать специалиста, то только того, кто действительно усилит тренерский штаб. Просто брать кого-то не вижу смысла, — отметил Гатиятулин.

А стоило ли менять Пустового? Андрей раскрывается у Квартальнова

Еще один вопрос, который становится всё более актуальным: а стоило ли отдавать Андрея Пустового в придачу к денежной компенсации за Григория Денисенко в прошлое межсезонье? Юный форвард в матче с бывшей командой еще подкопил себе личную статистику, отметившись результативной передачей в моменте с голом Никиты Кирьянова. При среднем игровом времени чуть более пяти минут Андрей набрал 1+1 в 12 матчах.

Очевидно, что тот обмен Пустового в «Локомотив» в прошлом августе был вынужденным и совершен Маратом Валиуллиным, что называется, «на панике». Трансферная кампания не задавалась, а подписать кого-то с именем было просто необходимо. Целая эпопея развернулась вокруг подписания Денисенко. Уговорив самого игрока вернуться в КХЛ, казанцам предстояло еще и найти достойные аргументы для «Локомотива», которому принадлежали права на форварда. В итоге «Ак Барс» выложил 45 миллионов рублей, а в придачу, чуть ли не в качестве «копеек сверху», отдали еще и Андрея.

В Ярославле работать с молодежью не просто умеют — там это стало философией клуба, а с приездом туда Дмитрия Квартальнова эта философия лишь была возведена в абсолют. Так что такой быстрый прогресс 17-летнего нападающего удивлять никого не должен. Пустовой будет драфтоваться в НХЛ в этом сезоне и имеет все шансы «залететь» высоко, в число первых десяти лучших проспектов. Другой вопрос, насколько Андрей смог бы так же расти у Анвара Гатиятулина и получал ли бы такое же доверие? Если бы не случилось массового исхода игроков минувшим летом, шансов у Андрея практически не было бы. Теперь же талантливый нападающий ой как пригодился бы. Особенно на фоне забуксовавшего Хмелевского и травмированного Артема Галимова.

Что же касается Денисенко, говорить об однозначном выигрыше, пожалуй, сложно. Григорий выстреливает эпизодически, и были даже предпосылки, что нынешний регулярный чемпионат он проведет сильнее, чем прошлый, — у него 5+6 в тринадцати играх (при полезности -3). Анвар Гатиятулин подчеркивает, что очень ждет от нападающего большей ответственности, и теперь, без выбывших лидеров, на него тем более ложится серьезный груз. Справится ли — другой вопрос.

Хмелевский снова зачах. Повторяет свой уфимский финал?

Особенно это актуально на фоне снова зачахшего Александра Хмелевского. Казалось, что кризис идей и креатива американского форварда позади после того, как в матче с «Ладой» 21 сентября он набрал первое очко после своего перевода в центр третьего звена, но с тех пор дело с мертвой точки так и не сдвинулось. Вчера Александр отметился разве что курьезным удалением во втором периоде, что едва не привело к пропущенной шайбе.

На его счету по-прежнему одна передача в 12 играх и полное отсутствие нестандартных идей на льду. Насколько это лидер для «Ак Барса» в сегодняшних реалиях? А главное, не повторяет ли свой прошлогодний уфимский путь Саша, когда утратил голевой задор и мотивацию после ухода сильных партнеров? Вот о чем нужно задуматься тренерскому штабу