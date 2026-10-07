Теплая зима и холодный март: Гидрометцентр РТ дал прогноз на отопительный сезон

Татарстан пережил самую холодную ночь с начала осени – местами столбики термометров опускались до 9 градусов холода, а в отдельных районах уже выпал первый снег. После холодов в регион идет волна потепления. Вернется ли в республику бабье лето и какой будет погода в предстоящую зиму, «Татар-информ» узнал у синоптиков Гидрометцентра РТ.





Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Октябрь будет теплым и умеренно влажным

Начало октября выдалось очень холодным в Татарстане. Республика оказалась в тыловой части циклона, в регион пришли северные и северо-западные потоки воздуха. Именно поэтому температурный фон, особенно в ночные часы, существенно понижался, сообщил «Татар-информу» начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.

По его данным, температура в первую декаду октября в Татарстане ожидается близкой к климатической норме за счет потепления во вторую половину. В предстоящие пять дней температура по республике ожидается выше климатической нормы на два градуса.

Среднемесячная температура в октябре, по данным Гидрометцентра России, ожидается примерно на один градус выше климатической нормы, которая составляет 4,9 градуса по республике и 5,3 градуса по Казани. Осадки во второй месяц осени выпадут в норме, которая составляет 49 мм по республике и 54 мм по Казани.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

После самой холодной ночи придет тепло

Ночь с 5 на 6 октября выдалась самой холодной с начала осени. Республика оказалась в гребне, за тыловой частью холодного фронта, осадков не было. При ясном небе температура опускалась до минус 5 градусов, а в отдельных северных и восточных районах – до минус 9 градусов. Таких значений этой осенью еще не было, сообщил Феликс Гоголь.

«Одна холодная ночь – и далее период потепления», – отметил он.

6 октября днем воздух по республике прогрелся до 8–13 градусов. На юго-западе из-за близости атмосферного фронта прошел небольшой дождь.

«В среду, 7 октября, характер погоды в республике снова изменится. При прохождении атмосферного фронта северо-западного циклона с центром над Мурманском прогнозируются дожди, ветер усилится до 15–17 метров в секунду, минимальные температуры воздуха составят 2–7 градусов, днем воздух прогреется до 10–15 градусов», – сообщил Феликс Гоголь.

8 октября минимальные температуры воздуха ночью по республике составят 3–8 градусов, а максимальные температуры воздуха днем – 10–15 градусов.

9 и 10 октября ожидается антициклональная спокойная погода без осадков, температурный фон повысится до 11–17 градусов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Бабье лето еще вернется?

На вопрос, можно ли назвать предстоящее потепление бабьим летом, Феликс Гоголь ответил, что нельзя. Причина – влияние фронтов: погода будет переменной, с небольшими осадками.

«Настоящее бабье лето – это продолжительный антициклон на три-пять-семь дней и больше», – отметил он.

Феликс Гоголь напомнил, что вторая половина сентября фактически и была бабьим летом: почти две недели тепла без осадков, с температурами выше нормы и преимущественно антициклональной солнечной погодой. Завершилось ли оно окончательно – сказать сложно: на данном этапе синоптики не могут утверждать, что в октябре будет еще одна волна.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Снег в начале октября: не норма, но и не редкость

В начале октября в восточных районах Татарстана и на севере республики выпал первый снег. В Нурлатском районе образовался снежный покров, который пролежал несколько часов.

«Осадки в виде снега были практически повсеместно, просто где-то их выпало больше и жители их заметили, а где-то меньше – в основном ночью, а местами и днем. Метеостанции фиксировали выпавший снег 2, 3 и 4 октября, причем 4-го уже меньше», – отметил Феликс Гоголь.

По словам синоптика, это не норма, но и не сверхъестественное явление: в отдельные годы снежный покров отмечался и в сентябре, а случаи снега в начале октября фиксировались и раньше. Это не ежегодное событие, но и не «раз в сто лет», сказал он.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

ЧС из-за погоды: СМИ перепутали причину

Глава Татарстана Рустам Минниханов 1 октября подписал указ, согласно которому в 41 муниципальном районе Татарстана введен режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном сайте главы республики.

Из документа следует, что особый режим введен из-за заморозков, переувлажнения почвы и выпревания сельскохозяйственных культур. Это привело к гибели части посевов и создало угрозу продовольственной безопасности.

Феликс Гоголь прокомментировал новости, вышедшие по этому поводу в СМИ. По его словам, их авторы некорректно привязали это решение к нынешним осенним заморозкам.

«На самом деле режим ЧС введен по комплексу явлений, которые складывались начиная с зимних месяцев, а затем весной, летом и в начале осени. В решение вошли опасные агрометеорологические явления, которые отмечала служба Гидрометцентра: выпревание озимых в отдельных районах, переувлажнение почвы, из-за которого невозможно было вовремя выйти в поле и убрать урожай, заморозки в вегетационный период в мае и во второй период», – пояснил Гоголь.

Он отметил, что Гидрометцентр РТ предоставляет метеорологическую информацию – температуры, данные о переувлажнении и другие измеряемые параметры – Минсельхозу РТ и другим ведомствам. Специалисты сопоставляют эти данные со своими ущербами, после чего руководство республики принимает комплексное решение о введении режима ЧС.

«Сейчас ничего опасного нет, действует накопленный эффект», – подчеркнул специалист.

По его словам, речь идет не об октябрьских заморозках, а о совокупности негативных явлений, с которыми аграрии столкнулись в течение всего года.

Температура воздуха в начавшийся отопительный сезон ожидается выше нормы

Погода в отопительный сезон 2025–2026 годов в Татарстане ожидается теплее нормы, за исключением лишь одного месяца. Это следует из прогноза Гидрометцентра России.

«Единственный месяц с отрицательной аномалией – март. Все остальное время либо близко к норме, либо выше нее.

На вопрос о том, будет ли предстоящая зима снежной, начальник Гидрометцентра РТ ответил, что «прогноз на отопительный период дается только по температурному режиму, по осадкам прогноза нет».