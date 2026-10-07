Теплая зима и холодный март: Гидрометцентр РТ дал прогноз на отопительный сезон
После самой холодной ночи осени в Татарстан придет потепление
Татарстан пережил самую холодную ночь с начала осени – местами столбики термометров опускались до 9 градусов холода, а в отдельных районах уже выпал первый снег. После холодов в регион идет волна потепления. Вернется ли в республику бабье лето и какой будет погода в предстоящую зиму, «Татар-информ» узнал у синоптиков Гидрометцентра РТ.
Октябрь будет теплым и умеренно влажным
Начало октября выдалось очень холодным в Татарстане. Республика оказалась в тыловой части циклона, в регион пришли северные и северо-западные потоки воздуха. Именно поэтому температурный фон, особенно в ночные часы, существенно понижался, сообщил «Татар-информу» начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.
По его данным, температура в первую декаду октября в Татарстане ожидается близкой к климатической норме за счет потепления во вторую половину. В предстоящие пять дней температура по республике ожидается выше климатической нормы на два градуса.
Среднемесячная температура в октябре, по данным Гидрометцентра России, ожидается примерно на один градус выше климатической нормы, которая составляет 4,9 градуса по республике и 5,3 градуса по Казани. Осадки во второй месяц осени выпадут в норме, которая составляет 49 мм по республике и 54 мм по Казани.
После самой холодной ночи придет тепло
Ночь с 5 на 6 октября выдалась самой холодной с начала осени. Республика оказалась в гребне, за тыловой частью холодного фронта, осадков не было. При ясном небе температура опускалась до минус 5 градусов, а в отдельных северных и восточных районах – до минус 9 градусов. Таких значений этой осенью еще не было, сообщил Феликс Гоголь.
«Одна холодная ночь – и далее период потепления», – отметил он.
6 октября днем воздух по республике прогрелся до 8–13 градусов. На юго-западе из-за близости атмосферного фронта прошел небольшой дождь.
«В среду, 7 октября, характер погоды в республике снова изменится. При прохождении атмосферного фронта северо-западного циклона с центром над Мурманском прогнозируются дожди, ветер усилится до 15–17 метров в секунду, минимальные температуры воздуха составят 2–7 градусов, днем воздух прогреется до 10–15 градусов», – сообщил Феликс Гоголь.
8 октября минимальные температуры воздуха ночью по республике составят 3–8 градусов, а максимальные температуры воздуха днем – 10–15 градусов.
9 и 10 октября ожидается антициклональная спокойная погода без осадков, температурный фон повысится до 11–17 градусов.
Бабье лето еще вернется?
На вопрос, можно ли назвать предстоящее потепление бабьим летом, Феликс Гоголь ответил, что нельзя. Причина – влияние фронтов: погода будет переменной, с небольшими осадками.
«Настоящее бабье лето – это продолжительный антициклон на три-пять-семь дней и больше», – отметил он.
Феликс Гоголь напомнил, что вторая половина сентября фактически и была бабьим летом: почти две недели тепла без осадков, с температурами выше нормы и преимущественно антициклональной солнечной погодой. Завершилось ли оно окончательно – сказать сложно: на данном этапе синоптики не могут утверждать, что в октябре будет еще одна волна.
Снег в начале октября: не норма, но и не редкость
В начале октября в восточных районах Татарстана и на севере республики выпал первый снег. В Нурлатском районе образовался снежный покров, который пролежал несколько часов.
«Осадки в виде снега были практически повсеместно, просто где-то их выпало больше и жители их заметили, а где-то меньше – в основном ночью, а местами и днем. Метеостанции фиксировали выпавший снег 2, 3 и 4 октября, причем 4-го уже меньше», – отметил Феликс Гоголь.
По словам синоптика, это не норма, но и не сверхъестественное явление: в отдельные годы снежный покров отмечался и в сентябре, а случаи снега в начале октября фиксировались и раньше. Это не ежегодное событие, но и не «раз в сто лет», сказал он.
ЧС из-за погоды: СМИ перепутали причину
Глава Татарстана Рустам Минниханов 1 октября подписал указ, согласно которому в 41 муниципальном районе Татарстана введен режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном сайте главы республики.
Из документа следует, что особый режим введен из-за заморозков, переувлажнения почвы и выпревания сельскохозяйственных культур. Это привело к гибели части посевов и создало угрозу продовольственной безопасности.
Феликс Гоголь прокомментировал новости, вышедшие по этому поводу в СМИ. По его словам, их авторы некорректно привязали это решение к нынешним осенним заморозкам.
«На самом деле режим ЧС введен по комплексу явлений, которые складывались начиная с зимних месяцев, а затем весной, летом и в начале осени. В решение вошли опасные агрометеорологические явления, которые отмечала служба Гидрометцентра: выпревание озимых в отдельных районах, переувлажнение почвы, из-за которого невозможно было вовремя выйти в поле и убрать урожай, заморозки в вегетационный период в мае и во второй период», – пояснил Гоголь.
Он отметил, что Гидрометцентр РТ предоставляет метеорологическую информацию – температуры, данные о переувлажнении и другие измеряемые параметры – Минсельхозу РТ и другим ведомствам. Специалисты сопоставляют эти данные со своими ущербами, после чего руководство республики принимает комплексное решение о введении режима ЧС.
«Сейчас ничего опасного нет, действует накопленный эффект», – подчеркнул специалист.
По его словам, речь идет не об октябрьских заморозках, а о совокупности негативных явлений, с которыми аграрии столкнулись в течение всего года.
Температура воздуха в начавшийся отопительный сезон ожидается выше нормы
Погода в отопительный сезон 2025–2026 годов в Татарстане ожидается теплее нормы, за исключением лишь одного месяца. Это следует из прогноза Гидрометцентра России.
«Единственный месяц с отрицательной аномалией – март. Все остальное время либо близко к норме, либо выше нее.
На вопрос о том, будет ли предстоящая зима снежной, начальник Гидрометцентра РТ ответил, что «прогноз на отопительный период дается только по температурному режиму, по осадкам прогноза нет».