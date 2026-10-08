В КФУ стартовали бесплатные курсы изучения татарского

В Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского Федерального Университета состоялось организационное собрание для всех, кто хочет изучат татарский язык. Об этом сообщают организаторы занятий

Бесплатные курсы татарского языка для населения проводятся ежегодно начиная с 2019 года в рамках реализации государственной программы РТ. За это время более 10 тыс. слушателей изучили татарский. Образовательная программа разделена на четыре ступени в зависимости от исходного уровня владения языком. Так, группы А1 и А2 подходят для начинающих, а В1 и В2 – для продолжающих и тех, кто уже хорошо владеет языком и желает отточить свои навыки. Учебники для начального уровня разработаны преподавателями института.

«Основная миссия нашей высшей школы – это сохранение, изучение разных языков и культур, в том числе татарского языка. Я очень рад, что сегодня полный зал тех людей, которые хотят с нами заниматься», – отметил декан Высшей школы национальной культуры и образования имени Габдуллы Тукая ИФМК КФУ Рамиль Миргазитов.

Доцент кафедры общего языкознания и тюркологии Высшей школы национальной культуры и образования имени Габдуллы Тукая Кадрия Фатхуллова во вступительном слове рассказала, как будут организованы занятия, а также о курсах «Ана Теле», автором которых она является. Это бесплатный онлайн-курс по изучению татарского, который включает девять этапов – от нулевого до продвинутого уровня. Заниматься на курсах может любой желающий.

Организатором и исполнителем очных занятий является Центр профессионального развития Института филологии и межкультурной коммуникаций КФУ «Дулкын». Уроки проходят в аудиториях ИФМК, их ведут носители языка – опытные педагоги. Программа обучения рассчитана до 4 декабря и включает теоретические и практические занятия, а также тестирования. После завершения курса слушатели получают сертификат установленного образца, подтверждающий уровень владения языком.