Минниханов вручил медаль «За доблестный труд» советнику «Транснефти» Балабанову

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел сегодня встречу с генеральным директором АО «Транснефть – Прикамье» Александром Меджитовым в Доме Правительства РТ. В ней также принял участие советник генерального директора АО «Транснефть – Прикамье» Олег Балабанов. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Александр Меджитов назначен генеральным директором «Транснефть – Прикамье» 1 октября 2026 года. В системе «Транснефть» он трудится более 20 лет, ранее занимал должность начальника Удмуртского районного нефтепроводного управления.

В ходе встречи Рустам Минниханов вручил Олегу Балабанову медаль Республики Татарстан «За доблестный труд». Награда присуждена за многолетнюю плодотворную работу и большой вклад в развитие нефтяной промышленности.