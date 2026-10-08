В Татарстане на выходных установится теплая и дождливая погода

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На выходных в Татарстане прогнозируется достаточно теплая, до +19 градусов, но при этом влажная погода. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

Синоптики объяснили, что сейчас над республикой установился западно-восточный перенос воздушных масс. Это означает, что дождливые циклоны и атмосферные фронты чередуются с тыловыми гребнями, при прохождении которых наблюдаются спокойные и сухие метеоусловия.

В частности, завтра, 9 октября, регион окажется в передней части ложбины очередного циклона. Ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ночью в большинстве районов температура воздуха составит от 2 до 7 градусов выше нуля, но в низких местах при прояснениях она будет равняться -1, +1 градусу. Днем погода будет вполне комфортной – от 12 до 17 градусов тепла.

В ночь на субботу, 10 октября, существенных осадков в Татарстане не ожидается, температурный фон будет чуть выше, чем сутками ранее, – от +4 до +9 градусов. В дневные часы в теплом секторе циклона воздух прогреется до +14, +19 градусов. При прохождении атмосферного фронта местами возможны кратковременные дожди и сильный ветер порывами от 15 до 17 м/с.

В ночь на воскресенье, 11 октября, пока атмосферный фронт будет покидать территорию республики, кое-где продолжат идти кратковременные дожди. Температурный фон в темное время суток составит те же +4, +9 градусов. В светлое время суток свое влияние на регион распространит тыловой гребень. В результате осадки прекратятся, а воздух станет чуть прохладнее по сравнению с предыдущим днем – от 11 до 16 градусов тепла.

Согласно предварительным данным метеорологов, в начале следующей недели благодаря полю повышенного атмосферного давления в Татарстане сохранится умеренно теплая и спокойная погода без существенных осадков. В дневные часы столбики термометров будут подниматься до +12, +17 градусов.