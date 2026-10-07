В ходе осеннего этапа акции «Чистые леса РТ» собрано 100 кубометров мусора

Первые итоги осеннего этапа республиканской природоохранной акции «Чистые леса Татарстана» подвел Минлесхоз Татарстана. С начала сезона из лесного фонда собрано и вывезено 102 кубометров твердых бытовых отходов, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе министерства.

«Осенний этап акции стартовал 14 сентября. В ходе акции из лесного фонда собрано и вывезено 102 кубических метра твердых бытовых отходов, сложено в кучи на перегнивание 550 кубических метров сухостоя и валежника. Приглашаем всех присоединиться к акции. Она продлится до 14 ноября», – рассказал министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

Для участия в природоохранной акции не требуется специальная регистрация, достаточно обратиться в ближайшее лесничество для уточнения места и времени ее проведения.

Республиканская природоохранная акция «Чистые леса Татарстана» проводится Министерством лесного хозяйства РТ с 2010 года. Ее основная цель заключается в создании благоприятной санитарно-экологической обстановки в лесах, а также экологическом просвещении населения. Акция проходит во всех муниципальных районах республики.

Проведение акции соответствует целям и задачам регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан» федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие».