Татарстанцам напомнили о плановой проверке сирен 9 октября.

Ранее сообщалось, что проверка проводится по всей России. Изначально она планировалась 7 сентября, однако решением Председателя Правительства РФ была перенесена на 9 сентября.

Напомним, что в 10:40 планируется включение сирен на республиканском уровне, а в 10:44 – на муниципальном. Кроме того, в 10:43 будут перехвачены теле- и радиоканалы для трансляции речевого сообщения. Жителей просят сохранять спокойствие.

В случае, если сирена в назначенное время не прозвучала, сообщать никуда не нужно. Это связано с тем, что система оповещения в республике создана в 1980-е годы, после чего были построены новые жилые кварталы. Проблемные зоны уже известны специалистам.