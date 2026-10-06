В Казани отметили 180-летие городского головы Сергея Дьяченко

Фото предоставлено Казанским отделением КЛРИ

Казанское отделение Клуба любителей русской истории провело экскурсию, посвященную 180-летию со дня рождения Сергея Дьяченко, руководившего Казанью с 1888 по 1899 год. Для участников ее провел председатель отделения, краевед Марк Шишкин.

Дьяченко родился 4 октября 1846 года. Период его руководства городом был связан с крупными инфраструктурными проектами и благоустройством. Одним из главных достижений стало железнодорожное сообщение Казани с Москвой.

«Так получилось, что Казань позже других городов была соединена с железнодорожной сетью, и то, как Дьяченко, решал запутанный железнодорожный вопрос – это пример всем управленцам, кто хочет чего-то добиться. Чтобы ему открывались самые высокие кабинеты в Санкт-Петербурге, он подключил всех казанцев, перебравшихся в столицу, а петербургских чиновников встречали в Казани на Научно-промышленной выставке 1890 года. Когда нужно было напомнить о себе императору Александру III, Дьяченко выписал из Казани оригинальное седло купца Сайдашева, и подарил его одному из приближенных к царю генералов. Увидев татарское седло, император подивился настойчивости просителя и окончательно одобрил проект», – рассказал Марк Шишкин.

Фото предоставлено Казанским отделением КЛРИ

При участии Дьяченко в Казани построили Кизическую, ныне Кремлевскую, дамбу, после чего началось более активное заселение Заречья. С его деятельностью также связаны современные Ленинский и Фуксовский сады в центре города и сад имени Столярова в Кировском районе.

Кроме того, Дьяченко стоял у истоков городского научно-промышленного музея, который впоследствии стал Национальным музеем Татарстана.

Участники экскурсии проехали на автобусе по знаковым местам Казани, связанным с деятельностью Дьяченко.

Сергей Дьяченко родился в Харькове и происходил из потомственного малороссийского дворянства. В Казань он приехал в 1870 году, после того как не смог найти подходящую должность на родине. Впоследствии он связал с городом всю свою жизнь.

Фото предоставлено Казанским отделением КЛРИ

Интерес к истории Дьяченко есть и за пределами Казани. Летом 2026 года видеосюжет о нем вышел на портале «Украина.ру», входящем в состав МИА «Россия сегодня».

Клуб любителей русской истории действует в рамках АНО «Современный лекторий» (Лекторий «Достоевский») при поддержке Российского военно-исторического общества. Казанское отделение клуба существует с июля 2025 года.