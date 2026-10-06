Абдулганиев: Госсовет РТ продолжит активную работу в Совете законодателей ПФО

Государственный Совет Татарстана продолжит активную работу в Совете законодателей Приволжского федерального округа. Об этом заявил Председатель Госсовета РТ Фарид Абдулганиев, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

В субъектах ПФО продолжается формирование руководящего состава законодательных органов новых созывов. Сегодня первое заседание открылось в Государственном Совете Чувашской Республики восьмого созыва. Ранее такие заседания прошли в Мордовии, Нижегородской области, Пермском крае и Оренбургской области. В ближайшее время они состоятся в Кировской и Самарской областях.

Их проведение завершит начальный организационный этап работы региональных парламентов после сентябрьских выборов. Также обновится состав Совета законодателей Приволжского федерального округа.

«Региональные парламенты играют ключевую роль в решении вопросов, которые напрямую влияют на качество жизни людей. От их слаженной и ответственной работы зависят своевременное принятие необходимых законов, реализация социально значимых инициатив, развитие экономики и социальной сферы. Важно, чтобы депутаты новых созывов были открыты к диалогу с жителями, конструктивно взаимодействовали с исполнительной властью и работали в интересах своего региона и всего Приволжского федерального округа», – прокомментировал полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

По мнению полпреда, формирование новых созывов региональных парламентов важно для дальнейшей работы Совета законодателей ПФО. Площадка объединяет председателей законодательных органов округа, позволяет обмениваться успешными практиками и вырабатывать согласованные подходы к решению общих задач.

По итогам выборов 18–20 сентября депутаты новых созывов законодательных органов были избраны в семи регионах ПФО: Мордовии, Чувашии, Пермском крае, Кировской, Нижегородской, Оренбургской и Самарской областях.

В Татарстане Председателем Государственного Совета избран Фарид Абдулганиев, получивший депутатский мандат по итогам дополнительных выборов по Высокогорскому округу.

«Совет законодателей Приволжского федерального округа за годы своей работы зарекомендовал себя как открытая площадка для конструктивного диалога, обмена опытом и совместного поиска эффективных решений по актуальным вопросам законотворчества, стал важным инструментом межпарламентского взаимодействия», – подчеркнул Фарид Абдулганиев.

Он добавил, что парламентарии Татарстана продолжат участвовать в деятельности окружного Совета законодателей.

«Работа по продвижению законодательных инициатив и защите интересов наших избирателей будет продолжена», – сказал Председатель Госсовета РТ.