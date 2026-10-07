Партдесант «Единой России» оценил объекты народной программы в шести районах РТ

фото: официальный портал "Единой России"

В Татарстане партдесант оценил объекты народной программы «Единой России» в Сабинском, Новошешминском, Мамадышском, Елабужском, Азнакаевском районах и Набережных Челнах. Об этом сообщает официальный портал партии.

Депутат Госдумы, координатор федерального проекта «Предпринимательство» партии «Единая Россия» Альфия Когогина ознакомилась с ходом благоустройства парка «Прибрежный» в Набережных Челнах.

«Национальные проекты России – системное государственное решение для улучшения качества жизни людей. Держим на постоянном парламентском контроле их реализацию. Благоустройство пятой очереди парка ведется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Этот проект – мощный драйвер развития наших городов, обновления родных дворов и благоустройства любимых парков и набережных», – прокомментировала Когогина.

Благоустройство парка началось в 2022 году, за это время выполнено 5 этапов на общую сумму 541,5 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов. Здесь появились велодорожки, спортплощадки, тротуары из брусчатки, площадка для выгула собак с тренажерами и отапливаемым павильоном, туалетный модуль, зоны для активного отдыха и тихого времяпрепровождения, торговые объекты, оборудованные спуски, деревянные настилы, лестница, пешеходный мостик, качели, скамейки, видеонаблюдение и освещение вдоль озера «Лесное».

фото: официальный портал "Единой России"

В Сабинском районе продолжается строительство домов в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» и программы «80 на 20». Последняя – льготная жилищная инициатива, действующая в Татарстане в рамках развития сельских территорий и поддержки специалистов. Жилье предназначено для педагогов, медицинских работников и сотрудников агропромышленного комплекса, многодетных семей, работников бюджетной сферы, специалистов сельхозпредприятий.

Финансирование осуществляется за счет федерального, республиканского и местного бюджетов, а также внебюджетных средств. Сейчас на всех домах завершено устройство фундаментов, ведутся строительно-монтажные работы. Всего в районе по жилищной программе строят 65 одноквартирных домов: 40 – в поселке городского типа Богатые Сабы и 25 – в селе Шемордан. Завершение строительства запланировано до конца текущего года.

В рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» благоустроили спортивную площадку в селе Лекарево Елабужского района. Объем финансирования проекта составил 2,3 миллиона рублей. Об этом сообщил секретарь Елабужского местного отделения «Единой России», глава района Рустем Нуриев. Новая площадка станет центром активного отдыха и занятий спортом для жителей села всех возрастов.

В Новошешминском районе открыли культурно-просветительский детский центр «Анимакс», объединивший студию мультипликации и студию видеографии. Центр создан по национальному проекту «Семья» в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры». На создание и оснащение студий выделено более 5 миллионов рублей. Открытие состоялось с участием секретаря Новошешминского местного отделения партии, главы района Егора Тарнавского.

В Азнакаево продолжается ремонт дорожной сети по народной программе «Единой России». Партийный десант под руководством руководителя депутатской фракции района Айдара Халиуллина ознакомился с ходом реализации дорожных проектов. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

фото: официальный портал "Единой России"

В районе уже сдан участок Азнакаево – В. Стярле – Кук Тяка (с. Сарлы) протяженностью 2,4 километра. На объездной дороге в Азнакаево выполнено устройство нового покрытия, обустроены заезды в микрорайон Кучкэй Тау и улицу Сабантуй, установлены водопропускные трубы, освещение, светофоры, ограждения и дорожные знаки. Продолжаются работы на трассе Бугульма – Азнакаево на участке в 5,5 км, их завершение запланировано на 2028 год.

В Мамадыше начались работы по капитальному ремонту переулка Пугачева. Решение принято с учетом неоднократных обращений жителей, указывавших на неудовлетворительное состояние дорожного участка. Как сообщает пресс-служба Мамадышского муниципального района, переулок включен в программу «Капитальный ремонт дорожно-уличной сети населенных пунктов». На участке протяженностью 400 метров проводится комплексное обновление дорожного полотна с устройством основания и покрытия. Вопрос находился на контроле секретаря Мамадышского местного отделения «Единой России», главы района Вадима Никитина.

Благоустройство социальной инфраструктуры соответствует целям и задачам народной программы «Единой России».