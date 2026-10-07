В Казани руководители органов ЗАГС обсудили применение ИИ в работе

В Казани 7 октября состоялась стратегическая сессия для руководителей и заместителей руководителей территориальных органов ЗАГС субъектов России. Она прошла в рамках Всероссийского совещания руководителей органов ЗАГС и была посвящена применению искусственного интеллекта для повышения эффективности работы службы. В мероприятии приняли участие около 100 человек.

Практическим опытом использования ИИ в Минюсте России поделился директор Департамента развития и регулирования юридической помощи и правовых услуг ведомства Роман Рябый. По его словам, нейросети уже применяются для распределения обращений граждан и регистрации нормативных правовых актов.

«Все обращения, которые заходят в Минюст, распределяются по подразделениям с использованием нейросети. Она по ключевым словам, по содержательным контекстным фразам считывает и направляет в соответствующее подразделение», – сообщил Рябый.

Перспективы применения ИИ в сфере ЗАГС представил директор Департамента ИИ и сервисных проектов компании ASTON Яков Кротов. Он отметил, что нейросети могут использоваться для обработки обращений граждан, а также подготовки предложений по оптимизации работы органов власти и системы ЗАГС при соблюдении требований законодательства о персональных данных.

«Персональные данные в открытые нейросети мы, безусловно, не загружаем, соблюдаем федеральный закон №152. Здесь на помощь приходит закрытый контур, когда ЗАГС становится обработчиком персональных данных и обращение обрабатывается внутри защищенной системы», – подчеркнул Кротов.

При этом, по его мнению, технологии не смогут заменить специалистов в тех направлениях, где важна непосредственная работа с людьми.

«Есть вещи, которые невозможно доверить машине. Робот никогда не проведет церемонию бракосочетания. И это прекрасно, потому что сам фактор человеческой работы от ведомства не должен уходить. С точки зрения социальной миссии в рамках задач по повышению привлекательности органов ЗАГС – это как раз та история, вокруг которой объединяются команды. Это большой и хороший повод отойти от ИИ в сторону живой работы с населением», – отметил он.

В ходе стратегической сессии участники также разработали инициативы по развитию органов ЗАГС. Часть предложений была связана с внутренней оптимизацией – повышением эффективности документооборота и работы с кадрами. Другие идеи касались социальной миссии службы, качества государственных услуг и информирования граждан.

Кроме того, участники освоили практические инструменты работы с нейросетями и обсудили границы их применения. Основное внимание было уделено сочетанию технологической эффективности с сохранением человеческого подхода при взаимодействии с гражданами.