Жителей РТ пригласили вступить в народную дружину

Жителей РТ пригласили вступить в народные дружины. Дружинники будут помогать полиции и другим правоохранительным органам охранять общественный порядок.

Как рассказали в МВД по РТ, среди других задач народных дружин – сообщение в полицию о правонарушениях, распространение правовых знаний, помощь с охраной порядка на общественных мероприятиях, поиск пропавших без вести и работа в координационных и совещательных органах

«Вступить в Народную дружину может любой гражданин России, достигший 18 лет. Главное – желание помогать.Только в Казани действуют 70 народных формирований общей численностью 736 человек», – отметил заместитель начальника ОИиОС МВД по РТ Рафаэль Сагдиев.

Подать заявление на вступление можно в местном отделении полиции или в администрации района.