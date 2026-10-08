Дети залезли на рекламный столб у Парк Хауса – полиция проводит проверку

О том, что подростки залезли на рекламный столб у Парк Хауса в Казани, сообщили очевидцы в соцсетях. Они отмечают, что высота сооружения сопоставима с высотой девятиэтажного дома, однако ребята забрались туда без особых проблем.

Как рассказали «Татар-информу» в МВД по РТ, во время мониторинга соцсетей сообщения о подростках увидели сотрудники полиции. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются личности подростков, а также все остальные обстоятельства.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством», – сказали в МВД.