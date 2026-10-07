Зарипова рассказала будущим мамам Татарстана о мерах соцподдержки

С пациентками перинатального центра РКБ в Казани сегодня, в День беременных, встретилась министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова. Она рассказала будущим мамам о мерах соцподдержки и росте числа многодетных в Татарстане.

«Мы начинаем череду таких встреч в перинатальных центрах для того, чтобы ознакомить наших будущих мам с мерами социальной поддержки. Это делается для того, чтобы женщины знали, что всегда на всех этапах развития малыша, начиная с раннего детства, есть поддержка со стороны государства», – сообщила журналистам Зарипова.

Она добавила, что в рамках национального проекта «Семья» есть два больших блока, посвященных поддержке семей с детьми. В бюджете Татарстана «детский бюджет» по линии Минтруда РТ в этом году составляет 15,4 млрд рублей, в том числе 1,6 млрд идет на поддержку многодетных.

«Решением Раиса РТ помощь многодетным семьям в республике является чисто демографической мерой, когда не учитываются ни доходы, ни имущество семей», – подчеркнула Зарипова.

В настоящее время в республике реализуется 64 меры господдержки. Благодаря принимаемым мерам в Татарстане растет количество многодетных семей. Так, за десять лет их число выросло более чем в два раза: с 24,4 тыс. до 59,2 тыс. семей, в которых воспитывается 189 244 ребенка.