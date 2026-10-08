Глава Заинского района встретился с военнослужащими, вернувшимися в отпуск

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Глава Заинского района Разиф Каримов 8 октября встретился с военнослужащими, которые приехали домой в отпуск. Встреча прошла в центре психолого-педагогической помощи «Без бергэ – Мы вместе» в дружеской обстановке за чашкой чая.

В ней приняли участие представители военкомата, ветеран СВО Георгий Борисов, действующие военнослужащие и их семьи. Один из участников встречи – военнослужащий с позывным Чарли – пришел вместе с супругой и дочерью.

Фото предоставлено Кларой Ермолаевой

Традиционно встречу начали с выступления детей. Для военнослужащих подготовили патриотическую программу ансамбль ложкарей «Калинка» и вокальный ансамбль «Звездочки» детской школы искусств.

Эта встреча стала уже 56-й по счету. В начале мероприятия участники почтили минутой молчания память военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции.

Фото предоставлено Кларой Ермолаевой

Разиф Каримов отметил, что на встречах военнослужащие могут напрямую обсудить вопросы, которые их волнуют. В частности, на мероприятие пригласили представителей центра занятости, которые занимаются вопросами трудоустройства демобилизованных, помогают с переобучением и подбором работы.

Глава района также рассказал о работе по поддержке военнослужащих. По его словам, помощь идет по трем основным направлениям – через «Маскировочные сети», которые возглавляет Елена, военные госпитали и непосредственно линию фронта. В рамках одного из направлений на передовую уже передали более 30 тыс. больших комплектов помощи.

Фото предоставлено Кларой Ермолаевой

Отдельно Каримов остановился на ситуации в районе. По его словам, после сообщений о беспилотниках на территории муниципалитета действует группа наблюдателей и оповещателей. Работа организована круглосуточно, а возникающие происшествия и возгорания оперативно устраняются.

«Я сам лично участвую во всех похоронах солдат. Конечно, жалко тех ребят, которые уходят. Когда встречаюсь с ребятами там, на линии фронта, я не могу говорить: «Берегите себя». Я говорю: «Воюйте храбро и возвращайтесь с победой, только так», – сказал глава Заинского района.

Фото предоставлено Кларой Ермолаевой