РКН призвал СМИ давать данные из официальных источников по ситуации в Иркутске

Роскомнадзор призвал средства массовой информации распространять информацию о ситуации в Иркутской области только из официальных источников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Надзорный орган также проинформировал, что проведет анализ публикаций СМИ о ситуации в данном регионе и примет меры в случае нарушений.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области выявили случай опасной инфекции. Позднее в Роспотребнадзоре заявили, что заболевшей был поставлен диагноз «Пневмония неустановленной этиологии», причем в биологическом материале не выявлены микроорганизмы, связанные с ее профессиональной деятельностью.

До этого Управление Роспотребнадзора по Иркутской области рассказало, что все контактировавшие с пациентом с особо опасной инфекцией на территории региона взяты под медицинское наблюдение. «На сегодня у них нет никаких признаков заболевания, результаты лабораторных исследований отрицательные», – уточняли в управлении.

«Фонтанка» писала, что вечером 1 октября в городе Шелехове Иркутской области из-за подозрения на особо опасную инфекцию у умершей пациентки закрыли стационарное отделение районной больницы. Утром 2 октября закрытие отделения подтвердил глава Шелеховского района Максим Модин.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в тот же день сообщил, что у жителя региона выявлено опасное инфекционное заболевание, из-за чего проводится комплекс противоэпидемиологических мероприятий. Состоялось внеочередное заседание областной санитарно-противоэпидемической комиссии, в котором приняла участие руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Вместе с тем глава Бурятии Алексей Цыденов проинформировал в своем МАКС-канале, что жительница Иркутской области, возможно, погибла от чумы, но, вопреки слухам, она не посещала руководимый им регион.

Сегодня в Роспотребнадзоре рассказали, что заболевшая была привита и имела иммунитет к опасным инфекциям, с которыми работала, а проведение противоэпидемических мероприятий было связано с ее профессиональной деятельностью. При этом связанных с инфекционной патологией нарушений состояния здоровья контактных лиц не выявлено, заверили в ведомстве.

В свою очередь Игорь Кобзев проинформировал, что аварийных ситуаций при работе с патогенными микроорганизмами в Иркутском научно-исследовательском противочумном институте Сибири и Дальнего Востока, сотрудница которого и была пациентом с особо опасной инфекцией, не обнаружено. Карантин в регионе снят.