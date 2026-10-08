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Общество 8 октября 2026 19:37

В МЧС предложили привлекать военных запаса для тушения пожаров после атак ВСУ

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В МЧС предложили дополнить закон «О службе в федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы (ФПС ГПС) и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» и привлекать военных в запасе к тушению пожаров после атак ВСУ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на обновленный проект закона.

Предлагается добавить в закон статью: «В период мобилизации прохождение службы в федеральной противопожарной службе гражданами, пребывающими в запасе ВС РФ, направленными для прохождения службы в соответствии с федеральными законами и нормативными правовыми актами президента РФ, является обязанностью таких граждан».

Как отмечается в пояснительной записке, принятие законопроекта поможет усилить профессионализм подразделений и оптимизировать процесс их комплектования, что является особенно важным в период проведения СВО.

#МЧС России #военные
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