В МЧС предложили привлекать военных запаса для тушения пожаров после атак ВСУ

В МЧС предложили дополнить закон «О службе в федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы (ФПС ГПС) и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» и привлекать военных в запасе к тушению пожаров после атак ВСУ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на обновленный проект закона.

Предлагается добавить в закон статью: «В период мобилизации прохождение службы в федеральной противопожарной службе гражданами, пребывающими в запасе ВС РФ, направленными для прохождения службы в соответствии с федеральными законами и нормативными правовыми актами президента РФ, является обязанностью таких граждан».

Как отмечается в пояснительной записке, принятие законопроекта поможет усилить профессионализм подразделений и оптимизировать процесс их комплектования, что является особенно важным в период проведения СВО.

