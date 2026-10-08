Власти Киева призвали жителей покинуть город

Мэр Киева Виталий Кличко рекомендовал жителям украинской столицы выехать из города. Об этом сообщает агентство AFP.

«Кличко заявил, что жителям, у которых есть друзья или родственники за пределами Киева, стоит рассмотреть возможность временного переезда», — говорится в сообщении AFP.

При этом, мэр подчеркнул, что вопрос об эвакуации всего Киева сейчас не стоит. Вместе с тем городские власти готовятся к возможным перебоям в работе инфраструктуры: формируют запасы воды, продуктов и топлива, а также совершенствуют альтернативные системы отопления.