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Политика 8 октября 2026 23:10

Власти Киева призвали жителей покинуть город

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Мэр Киева Виталий Кличко рекомендовал жителям украинской столицы выехать из города. Об этом сообщает агентство AFP.

«Кличко заявил, что жителям, у которых есть друзья или родственники за пределами Киева, стоит рассмотреть возможность временного переезда», — говорится в сообщении AFP.

При этом, мэр подчеркнул, что вопрос об эвакуации всего Киева сейчас не стоит. Вместе с тем городские власти готовятся к возможным перебоям в работе инфраструктуры: формируют запасы воды, продуктов и топлива, а также совершенствуют альтернативные системы отопления.

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