В Татарстане проводят масштабные учения по гражданской обороне

В Татарстане проходят масштабные учения по гражданской обороне. Они направлены на проверку готовности органов управления, сил гражданской обороны и систем оповещения к чрезвычайным ситуациям, сообщает ГУ МЧС России по РТ.

Учебные мероприятия проходят по всей России с 7-го по 9 октября. В Татарстане план проведения тренировки утвердил своим приказом заместитель Руководителя гражданской обороны Республики Татарстан – Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Сигнал о начале учений поступил в 6:00, тогда был введен в действие План гражданской обороны и защиты населения Республики Татарстан. Так, прошел сбор руководства территориальных отделений федеральных исполнительных органов, а также республиканских органов местного самоуправления. Кроме того, прошло совещание с руководящим составом гражданской обороны, где были поставлены тренировочные задачи. Среди участников совещания – врио начальника Главного управления МЧС России по Республике Татарстан полковник Ильдар Гибадуллин и врио министра по делам ГО и ЧС Республики Татарстан Николай Суржко.

За выполнением мероприятий по гражданской обороне следили 63 группы контроля. Также была организована работа по сбору и обмену информацией между всеми уровнями власти и обеспечено дежурство руководящего состава в пунктах постоянной дислокации.

Также на учениях развернули пункты выдачи средств индивидуальной защиты, а также места санитарной обработки населения. Проводились обеззараживание зданий и сооружений, а также спецобработка техники и территорий. Кроме того, была проверена работа систем наблюдения и лабораторного контроля.

В дальнейшем в республике планируется развернуть 118 объектов гражданской обороны. Кроме того, 9 октября в 10:40 пройдет проверка сирен. Ежедневно будут проводиться заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Татарстан.

«Все мероприятия проводятся в формате показных занятий с максимальным привлечением руководящего состава и специалистов гражданской обороны», – рассказал врио начальника Главного управления МЧС России по Республике Татарстан полковник Ильдар Гибадуллин.