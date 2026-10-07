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Культура 7 октября 2026 12:50

Международную конференцию в Казани посвятят 150-летию Хади Атласи

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Международная научно-практическая конференция «Историческая мысль и общественно-просветительские процессы в тюрко-татарском обществе в конце XIX – начале ХХ века» пройдет в Казани 8 и 9 октября. Ее посвятят 150-летию со дня рождения историка, педагога и общественного деятеля Хади Атласи.

Организатором выступит Институт истории имени Ш.Марджани Академии наук Татарстана. В конференции примут участие ученые из России, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, исследующие историю и культуру татарского и других тюркских народов России.

Участники обсудят формирование исторической памяти тюркских народов в национальной историографии, а также развитие общественно-политического и просветительского движения тюрко-мусульманских народов в дореволюционный период.

Отдельные сессии посвятят вкладу Хади Атласи в изучение истории и просвещение, истории средневековых тюрко-татарских государств, духовной культуре тюркских народов Российской империи конца XIX – начала ХХ века. Также эксперты рассмотрят развитие системы образования и периодической печати.

#международная конференция #Академия наук РТ
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