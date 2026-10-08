«Воспитатель года» из Казани Бербина стала героиней сериала «Мастер»

Кадр из фильма

Состоялась премьера шестой серии нового документального сериала Александра Цыпкина и Анастасии Приц «Мастер». Проект направлен на популяризацию востребованных профессий и рассказывает о людях, которые нашли свое дело и стали настоящими мастерами, сообщают организаторы.

Героиней шестого выпуска стала Елена Бербина – воспитатель детского сада №78 Авиастроительного района Казани, победитель Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России – 2026».

Елена окончила Казанский педагогический колледж в 2021 году, затем продолжила образование в Казанском федеральном университете, а сегодня работает с дошкольниками и развивает современные подходы к обучению и воспитанию. В начале октября она стала победителем всероссийского профессионального конкурса, представив проект по развитию инженерного мышления у дошкольников через конструирование и робототехнику.

Вместе с Александром Цыпкиным и юной соведущей, актрисой Кариной Кагра, зрители знакомятся с профессией воспитателя и узнают, сколько знаний, ответственности, терпения и любви к детям стоит за этой работой. Елена рассказывает о своем профессиональном пути, современных методиках воспитания и о том, почему так важно с раннего возраста помогать ребенку раскрывать способности, верить в себя и чувствовать себя в безопасности.

Шестая серия тесно связана с Казанью. Часть съемок проходила в Казанском педагогическом колледже, который в этом году отмечает 150-летие. Именно здесь Елена получила профессию, а теперь вернулась в родные стены уже в качестве героини документального сериала. Зрители знакомятся с колледжем, узнают, как сегодня готовят будущих педагогов и какие возможности открывает среднее профессиональное образование.

В студийной части Анастасия Приц и психолог Михаил Лабковский продолжают разговор о профессии воспитателя, влиянии первых педагогов на жизнь человека, раскрытии детских талантов и важности доверия между детьми и взрослыми.

Проект «Мастер» соответствует задачам федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети»: популяризирует востребованные профессии, показывает ценность профессионального образования и практической подготовки специалистов для современной экономики. В отдельных сериях зрители также знакомятся с колледжами и техникумами – участниками «Профессионалитета».

Шестую серию проекта «Мастер» можно посмотреть во ВКонтакте и на RUTUBE. Подробности – на сайте проекта мастердети.рф.