Шесть кампаний из Татарстана победили во всероссийском конкурсе «Знай наших»

В Москве подвели итоги четвертого сезона всероссийского конкурса растущих российских брендов «Знай наших». Шесть компаний из Республики Татарстан вошли в число победителей, завоевав награды в двух направлениях и шести номинациях. Об этом сообщает Минэкономики РТ.

В направлении «Знай полезных» победу одержали два казанских бренда – косметическая коллекция Kamali, созданная на основе натуральных ингредиентов, и Chukcha, бренд технологичной одежды, вдохновленный культурой сноубординга и путешествий.

В направлении «Знай технологических» лауреатами стали четыре компании республики. Среди них – BRAIN PHONE, российский ИИ-сервис для скрининговой диагностики болезни Паркинсона и деменции по анализу голоса и речи, а также «Р13.ОРБИТА» – интеллектуальная система для работы с корпоративными данными. Награды также удостоены РТСИМ – платформа цифровых двойников и тренажеров для промышленности, и «Геопейджер» – технология локальной навигации и связи для автономных систем, работающая без спутников.

Отдельно Республика Татарстан была отмечена специальной наградой «За развитие технологических брендов». Приз представителям регионов вручил заместитель Руководителя Администрации Президента России Максим Орешкин на торжественной церемонии в московском кинотеатре «Художественный».

Всего на четвертый сезон конкурса поступило более 21 тысячи заявок в 33 номинациях из всех 89 регионов страны. Наибольшую активность проявили предприниматели из Башкортостана, Татарстана, Нижегородской области, Мордовии и Приморского края. От Татарстана было подано 2 122 заявки, что составило 15,76% от общего числа – один из лучших показателей в стране.

Помимо Татарстана, специальные награды за вклад в развитие локальных брендов получили Москва, Санкт-Петербург, Свердловская область, Красноярский край и Республика Бурятия.

Конкурс «Знай наших» проводится по поручению Президента России Владимира Путина с 2023 года. Организаторами выступают Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд «Росконгресс» при поддержке ВЭБ.РФ. За три прошедших сезона в нем приняли участие 31 тысяча компаний, а поддержку получили 3 тысячи брендов. Победители получают доступ к образовательным программам, наставникам, маркетплейсам и торговым сетям, а также к крупным деловым мероприятиям. Средний рост выручки лауреатов прошлых сезонов составил 50%, а у отдельных компаний превысил 100%.

В 2025 году от Татарстана победителями конкурса стали три бренда в пяти номинациях, в том числе завод по производству хоккейных клюшек «Заряд», производитель адаптивной одежды GT Dress и бренд дизайнерской мебели CARIN CASA.