Фитнес-инструктор развеял миф о связи идеальной формы тренера и профессионализма

Идеальная физическая форма тренера сама по себе не свидетельствует о его профессионализме. Об этом NEWS.ru заявил фитнес-инструктор Сергей Перев.

Он отметил, что при выборе специалиста необходимо оценивать не только внешний вид, но и способность подобрать подход к конкретному клиенту.

По его словам, красивое тело тренера может говорить о личной дисциплине, но не является доказательством профессионализма. При выборе специалиста важно обращать внимание не только на внешний вид, но и на подход к работе, умение объяснять тренировочный процесс и выстраивать систему, которая подойдет конкретному человеку. Перев добавил, что многие выбирают тренера исключительно по внешности, полагая, что специалист в отличной форме автоматически приведет к такому же результату любого клиента, однако это далеко не так.

По его мнению, грамотный тренер должен учитывать возраст человека, состояние здоровья, уровень подготовки, режим дня, психологические особенности и другие индивидуальные факторы. Эксперт добавил, что задача грамотного специалиста – обучать, а не просто считать подходы и повторения.