news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 8 октября 2026 23:41

Фитнес-инструктор развеял миф о связи идеальной формы тренера и профессионализма

Читайте нас в

Идеальная физическая форма тренера сама по себе не свидетельствует о его профессионализме. Об этом NEWS.ru заявил фитнес-инструктор Сергей Перев.

Он отметил, что при выборе специалиста необходимо оценивать не только внешний вид, но и способность подобрать подход к конкретному клиенту.

По его словам, красивое тело тренера может говорить о личной дисциплине, но не является доказательством профессионализма. При выборе специалиста важно обращать внимание не только на внешний вид, но и на подход к работе, умение объяснять тренировочный процесс и выстраивать систему, которая подойдет конкретному человеку. Перев добавил, что многие выбирают тренера исключительно по внешности, полагая, что специалист в отличной форме автоматически приведет к такому же результату любого клиента, однако это далеко не так.

По его мнению, грамотный тренер должен учитывать возраст человека, состояние здоровья, уровень подготовки, режим дня, психологические особенности и другие индивидуальные факторы. Эксперт добавил, что задача грамотного специалиста – обучать, а не просто считать подходы и повторения.

#фитнес
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
В Казани тушат пожар на складе на Магистральной

В Казани тушат пожар на складе на Магистральной

8 октября 2026
Водительские права некоторых жителей РТ стали недействительными – МВД

Водительские права некоторых жителей РТ стали недействительными – МВД

8 октября 2026
Новости партнеров