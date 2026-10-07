После службы – к новой жизни: история ветерана СВО из Заинского района

Фото предоставлено Кларой Ермолаевой

Уроженец села Старый Токмак Заинского района Игорь Пыжьянов после возвращения с военной службы продолжает активно участвовать в общественной жизни. Ветеран прошел обучение по федеральной программе «Свое дело» и регулярно встречается со школьниками на «Уроках мужества».

Игорь Пыжьянов был призван в октябре 2022 года в рамках частичной мобилизации. В зоне проведения специальной военной операции он служил заместителем командира взвода.

16 апреля 2024 года в районе Владимировки Пыжьянов возглавил штурмовую группу. Военнослужащие удерживали опорный пункт в течение пяти суток, отражая атаки. В период с 15 по 30 июня того же года в составе штурмовой группы он участвовал в выполнении очередной боевой задачи. 22 сентября в населенном пункте Павловка, руководя штурмовыми группами, обеспечил устойчивую связь, что позволило выполнить поставленную задачу.

Фото предоставлено Кларой Ермолаевой

За службу Игорь Пыжьянов награжден медалями «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации», «За спасение погибавших» и «Участник специальной военной операции». Указом Президента России он также удостоен ордена Святого Георгия IV степени.

6 октября 2024 года военнослужащий получил минное ранение. После лечения и восстановления по состоянию здоровья он был уволен с военной службы.

После возвращения домой Игорю потребовалась адаптация жилого пространства. В этом ему помог татарстанский филиал фонда «Защитники Отечества». В квартире ветерана провели необходимые работы и установили систему «Умный дом».

Теперь окна, розетки и выключатели можно контролировать с помощью мобильного приложения и голосовых команд. После завершения работ Игорь Пыжьянов кратко оценил результат: «Адаптация – супер!»

Фото предоставлено Кларой Ермолаевой

Сегодня ветеран продолжает вести активную жизнь. Он прошел обучение по федеральной программе «Свое дело», а также участвует в патриотическом воспитании молодежи. На «Уроках мужества» Пыжьянов рассказывает школьникам о своем военном опыте и службе.