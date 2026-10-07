Термоядерный реактор и Tatcoin: топ научных разработок ученых Татарстана

Торжественное мероприятие к 35-летнему юбилею Академии наук Татарстана прошло в новом здании театра имени Камала в Казани. Там же была организована выставка научных достижений. «Татар-информу» удалось пообщаться с учеными и выяснить, над чем они трудятся сегодня.





Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

ИИ-помощник, который может моделировать белки

В холле театра развернулась выставка научных достижений. Свои разработки представили отделения, институты и центры Академии наук Татарстана, а также Фонд науки и технологий РТ и Инвестиционно-венчурный фонд республики.

Одна из разработок – ИИ-помощник, который можно использовать при создании белков с заданными свойствами.

«Наш ИИ-помощник позволяет повысить стабильность и растворимость белков, чтобы они не агрегировали и были более технологичны для последующего производства», – рассказал «Татар-информу» академик-секретарь отделения Академии наук РТ Альберт Ризванов.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

С этим помощником можно создать 3D-модель молекулы белка и вносить в него изменения. В перспективе технология позволит создавать белки, которых не существует в природе, но они необходимы для разных видов производств. Среди сфер применения – биомедицина, косметология и многие другие.

Блок для международного термоядерного реактора

Ученые Академии наук Татарстана разрабатывают диагностический прибор для международного термоядерного реактора. Его создают для изучения возможности получать энергию с помощью реакций, подобных тем, что происходят на Солнце.

Фото: © Арсений Каримов / «Татар-информ»

«В этом проекте участвуют 35 стран. Каждая из них отвечает за определенный блок. Мы разрабатываем линзовый спектральный блок для активной спектроскопии, который отвечает за диагностику», – пояснил академик-секретарь АН РТ Наиль Кашапов.

Прибор будет анализировать излучение плазмы – раскаленного газа внутри реактора. Это позволит ученым определять ее состояние и отслеживать изменения в ходе экспериментов.

По словам Кашапова, по масштабу проект сравним с адронным коллайдером, но его задача – освоение нового источника энергии.

Татарстанский Tatcoin

Еще одна разработка – блокчейн-платформа Tatcoin, которая призвана упростить международные расчеты.

«Tatcoin направлен на привлечение иностранных инвестиций в Республику Татарстан на основе блокчейн-технологий, минуя санкционное давление. Кроме того, такая технология позволяет нивелировать транзакционные издержки. Проще говоря, переводить деньги в другую страну становится дешевле», – рассказал агентству руководитель Центра перспективных экономических исследований Академии наук РТ Леонид Ельшин.

Фото: © Арсений Каримов / «Татар-информ»

Важно не путать Tatcoin с криптовалютой. Несмотря на схожесть в технологии блокчейна, он выстроен на других принципах.

«Криптовалюта – некий токен, который свободно обращается, и он имеет спекулятивную природу, его может любой купить и продать. Она обезличена. А мы не выпускаем токен. Это программная платформа, решение которой базируется на блокчейн-технологиях. Механизм один и тот же, но у нас не валюта, а блокчейн как механизм обмена данными», – добавил собеседник агентства.

Технология уже полностью разработана и проходит согласование в различных органах.

Фото: © Арсений Каримов / «Татар-информ»

Кольцо для определения состояния водителя

Особенно футуристично выглядит разработка Фонда науки и технологий Татарстана – кольцо, которое помогает оценить состояние водителя перед поездкой.

«Наш проект еще в разработке. Он представляет собой модуль, осуществляющий предрейсовый медосмотр водителей. Это кольцо, которое снимает параметры человека: пульс, температуру, давление и так далее. А также устройство, измеряющее наличие алкоголя в крови», – сообщил «Татар-информу» старший аналитик фонда Александр Симонов.

Эта технология может использоваться для дальнобойщиков, водителей рейсовых автобусов и других видов транспорта.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Беспилотники, которые ищут археологические артефакты

Технология изучения поверхности земли с наземных и воздушных беспилотников уже давно используется геологами, но она предназначена для больших участков. Татарстанские ученые работают над тем, чтобы адаптировать ее для археологических исследований, которые требуют более пристального внимания.

«Технология заключается в дистанционном зондировании Земли с помощью магнитометров или электромагнитной разведки. Таким образом мы можем собирать большое количество данных и анализировать их», – рассказал корреспонденту ученый секретарь Института археологии имени Халикова Александр Графский.

Беспилотники позволяют определить наиболее перспективные места для археологических раскопок, после чего уже начинаются исследования учеными.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Алексей Песошин: Академия наук Татарстана задает новые тренды

Академия наук Татарстана давно стала важным научно-технологическим центром республики, отметил в своем поздравлении с юбилеем АН РТ Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

«Академия с первых дней стала не просто научным учреждением, а настоящим интеллектуальным центром республики, объединившим лучшие умы Татарстана. За время работы академия доказала свою состоятельность и востребованность. Здесь проводятся фундаментальные исследования в области математики, физики, химии, биологии, медицины, гуманитарных и общественных наук», – отметил он.

Особой гордостью являются работы в области татарского языка, литературы, истории и археологии – они формируют духовный фундамент нашего народа и сохраняют его богатейшее наследие, добавил Песошин.

«Академия наук Республики Татарстан сегодня – это современная, динамично развивающаяся научная организация, которая не просто следует за временем, а задает новые тренды», – заключил Премьер-министр.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Рифкат Минниханов выделил шесть приоритетов для Академии наук РТ до 2030 года

Главные приоритеты для дальнейшей работы Академии наук обозначил Президент АН РТ Рифкат Минниханов.

«Академия создавалась, чтобы сохранить науку. Сегодня наша задача – с ее помощью определять будущее Татарстана. Наш путь – от сохранения языка и исторической памяти к созданию собственных технологий», – заявил он.

Главные шесть конкретных направлений работы обозначены следующие:

Развивать гуманитарные науки, единую цифровую среду и исследовательский центр в регионах проживания татар.

Превращать запросы предприятий в исследования и внедренные разработки.

Расширять участие в нацпроекте «Технологическое лидерство».

Повышать отдачу фондов, готовить разработки к инвестициям.

Развивать генетику, автокомпоненты, аддитивные и беспилотные технологии.

Закреплять молодежь в науке, обеспечивать профессиональный рост.

Минниханов назвал 35-летний юбилей Академии наук РТ важной датой для всей республики и пожелал всем сотрудникам здоровья и новых побед.

«Вы вносите вклад в сохранение исторического и культурного наследия, развиваете и укрепляете научный потенциал. Желаю академии дальнейшего развития, новых научных успехов и смелых проектов. Пусть рядом всегда будут талантливые люди, надежные партнеры и единомышленники», – обратился к ученым Президент Академии наук РТ.