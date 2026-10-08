В работе Рунета после удара БПЛА по дата-центру «Яндекса» произошел сбой

Сегодня в работе части российских онлайн-сервисов произошел сбой. До этого, ночью, украинские беспилотники атаковали дата-центр «Яндекса» в городе Сасово Рязанской области.

Некоторые из находящихся России пользователей испытывают трудности при попытке зайти на сайты ряда сервисов, СМИ, банков и других интернет-ресурсов. Больше всего жалоб, согласно данным портала «Сбой.рф», фиксируется.в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирской и Московской областях.

Например, на проблемы с заходом на «Авито» к 17.17 по московскому времени пожаловались более 9,4 тыс. пользователей, на сбои в работе «Т-банка» – почти 4,1 тыс., а на сложности с онлайн-кинотеатром «Иви» – свыше 700. О возможных проблемах с загрузкой сайта предупредили Российские железные дороги.

Кроме того, у части пользователей некоторое время не загружались страницы таких СМИ, как РИА Новости, «Интерфакс», ИС «Вести», «Коммерсантъ», «Ведомости», РБК. Так, у корреспондента «Татар-информа» около часа не открывался сайт газеты «Коммерсантъ».

В Московской области случился сбой в системе онлайн-оплаты проездных билетов в городском транспорте. По оценке подмосковного Министерства транспорта, на восстановление системы уйдет до 24 часов. В Кемеровской области также начались проблемы с продажей электронных билетов, о чем рассказал Минтранс региона.

О возможных перебоях в электронной отчетности, электронном документообороте и электронных перевозочных документах проинформировала ГК «Астрал».

В ночь на 8 октября украинские беспилотники атаковали дата-центр «Яндекса», расположенный в городе Сасово Рязанской области. На объекте начался пожар. В компании рассказали, что инцидент затронул часть инфраструктуры дата-центра и что в результате удара никто не пострадал. Там также предупредили, что некоторые сервисы могут быть недоступны.

Губернатор Рязанской области Павел Малков в свою очередь сообщил, что над регионом сбили два беспилотника. В Сасовском округе, по его данным, загорелась кровля одного из предприятий, в нескольких частных домах выбило стекла. Угроза атаки БПЛА в области действовала с 23.48 до 2.06.