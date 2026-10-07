В Татарстане подтвердили безопасность крупной партии фруктов и ягод из Киргизии

Фото: филиал Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса в РТ

Специалисты лаборатории филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса в Республике Татарстан подтвердили безопасность крупной партии плодово‑ягодной продукции из Киргизии. Груз весом более 7,8 тонн включал ежевику, персики, абрикосы, груши, виноград и арбузы.

28 сентября эксперты провели комплексную проверку: искали насекомых‑вредителей, сорные растения и грибковые заболевания. Особое внимание уделили опасным карантинным объектам – в том числе восточной и персиковой плодожоркам, средиземноморской плодовой мухе, червецу Комстока и азиатской ягодной дрозофиле. Виноград дополнительно проверили на наличие ряда совок, трипсов и других вредителей.

Результаты лабораторных испытаний показали: продукция свободна от карантинных объектов и соответствует фитосанитарным требованиям России. На основании протоколов специалисты выдали заключения о карантинном фитосанитарном состоянии груза.

«На основании полученных протоколов выданы заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции», – сообщила заместитель заведующего испытательной лабораторией филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в Республике Татарстан Ульяна Полканова.

Все данные уже направлены в территориальное управление Россельхознадзора по Республике Татарстан – для принятия решения о ввозе продукции.

Филиал ФГБУ «ЦОК АПК» в Татарстане продолжает следить за фитосанитарной безопасностью: в этом году под контролем специалистов оказались партии товаров из Ирана, Белоруссии, Киргизии, Узбекистана и других стран. Среди проверенных грузов – свежий салат, горшечные растения, финики, сухофрукты, ягоды, фрукты, мука, саженцы и пиломатериалы.