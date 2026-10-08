Посланники Трампа обсудят с украинской делегацией новое предложение о мире

Завтра, 9 октября, спецпосланник Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера – бизнесмен Джаред Кушнер обсудят с украинской делегацией новое предложение о мире. Об этом пишут журналисты американских изданий Axios и NewsNation со ссылкой на источники.

О «новом, едином предложении, которое сосредоточено на всех аспектах конфликта, чтобы попытаться положить конец войне», высокопоставленный представитель Белого дома заявил журналистке NewsNation Келли Мейер. Она написала об этом в социальной сети X (прежде Twitter), добавив, что, по ее информации, во встрече примут участие советники по национальной безопасности из стран «евротройки», представители Европейского Союза и НАТО.

В свою очередь журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на анонимный американский источник рассказал в Х, что встреча состоится в Майами, штат Флорида, а американская делегация также будет включать представителей Совета национальной безопасности и Министерства финансов.

По словам источника Равида, стороны предполагают обсудить «новые идеи и предложения, которые американские переговорщики начали разрабатывать с русскими и украинцами во время их недавнего визита в регион». В частности, речь должна зайти о «предложениях по гарантиям безопасности для Украины, плане послевоенного процветания и других аспектах конфликта».

Ранее сегодня украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что делегация Киева отправится на переговоры в США. Вместе с тем сегодня же госсекретарь Штатов Марко Рубио предупредил, что Вашингтон перестанет вкладывать ресурсы в завершение противостояния на Украине, если не сможет добиться прогресса в переговорах. По оценке главы Госдепартамента, конфликт находится в «опасном тупике», а дальнейшая эскалация может превратить его «в гораздо более широкое и гораздо более опасное» региональное противостояние.