Раис РТ передал медаль «Золотая Звезда» семье Героя России Александра Потанина

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с членами семьи лейтенанта медицинской службы, участника специальной военной операции Александра Потанина. Встреча прошла в Доме Правительства РТ, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Указом Президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Александру Потанину присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). Рустам Минниханов передал медаль «Золотая Звезда» отцу, матери, вдове, сыновьям и сестре военнослужащего.

Раис республики выразил соболезнования семье Потаниных. Он отметил, что благодаря профессионализму Александра Владимировича сохранены жизни многих военнослужащих. Рустам Минниханов назвал его истинным патриотом страны и настоящим примером для подрастающего поколения.

Александр Потанин стал одним из 20 татарстанцев, удостоенных звания Героя России в ходе СВО.

Он родился 19 марта 1973 года. Окончил Казанский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело». Работал онкологом, хирургом, был удостоен ученой степени кандидата медицинских наук.

В ходе специальной военной операции Александр Потанин организовывал и лично осуществлял оказание неотложной медицинской помощи военнослужащим, получившим ранения, обеспечивал эвакуацию раненых из районов боевых действий. С ноября 2023 года по февраль 2026 года им принято около 3 тысяч пациентов, проведено более 1,2 тысяч операций.

В октябре 2025 года во время транспортировки раненых в полевой медицинский госпиталь Александр Потанин лично уничтожил 2 беспилотных летательных аппарата, атаковавших медицинскую группу.

Обладая высоким уровнем подготовки в области военно-полевой хирургии, он внедрил в практику наложение кишечных анастомозов на этапе полевого многопрофильного госпиталя, применение вакуумной системы при лечении обширных ран и ксенопротезирование при ранениях сосудов. Это позволило повысить эффективность лечения, снизить риск тяжелых осложнений и сократить сроки восстановления военнослужащих.

6 марта 2026 года скончался вследствие болезни.

Александр Потанин награжден орденом Пирогова, знаком отличия ордена Святого Георгия – Георгиевским крестом IV степени, медалями «За спасение погибавших», «За храбрость» II степени, «Участнику специальной военной операции».