В Нижнекамске намерены масштабировать практику мобильных укрытий

В промпарке «Нижнекамск» установили второе мобильное укрытие. Сооружение рассчитано на размещение до 12 человек. Оно оборудовано металлической дверью, системой освещения и скамейками.

С новым форматом защитных сооружений накануне ознакомился глава Нижнекамского района Радмир Беляев. Он отметил, что подобные решения необходимо масштабировать на производственные площадки города. Глава района поручил собрать предпринимателей и показать им готовое укрытие.

Обновят и уже установленное укрытие в парке «Семья». Его оборудуют дверью с автоматическим открытием, проведут электричество и установят скамейки.

В дальнейшем мобильные укрытия планируют устанавливать в едином формате и с одинаковой комплектацией. Сейчас в Нижнекамске определяют места для размещения дополнительных защитных сооружений.