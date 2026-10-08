Минтруд РТ сократит сроки назначения единовременной выплаты при рождении ребенка

Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан подготовило изменения в административный регламент предоставления государственной услуги по назначению единовременной выплаты женщинам, постоянно проживающим в сельской местности и поселках городского типа, при рождении ребенка. Проект приказа проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно документу, срок принятия решения о назначении выплаты или об отказе в ней сокращается с 10 рабочих дней до 1 рабочего дня.

При этом срок принятия решения продлевается на десять рабочих дней в случае непоступления сведений, запрашиваемых в рамках межведомственного электронного взаимодействия.

Также документ ограничивает подачу запроса и документов через Единый и Региональный порталы для заявителей, включенных в список лиц, в отношении которых применяются временные ограничительные меры. В этом случае предоставление услуги в электронной форме не допускается.