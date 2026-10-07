Марат Ахметов: «В проекте бюджета предусмотрено исполнение всех программ»

В Татарстане обсудили проект консолидированного бюджета республики на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Совещание с муниципальными образованиями прошло в режиме видеоконференции, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

В нем приняли участие заместитель Председателя Государственного Совета РТ Марат Ахметов, Секретарь Госсовета Лилия Маврина, председатель Комитета по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин, депутаты республиканского парламента и органов местного самоуправления, главы муниципальных районов и руководители финансовых органов.

Проект бюджета представил министр финансов Татарстана Марат Файзрахманов. Доходы консолидированного бюджета республики в 2027 году запланированы в размере 673,1 млрд рублей, расходы – 681,6 млрд рублей. Дефицит составит 8,5 млрд рублей.

Доходы республиканского бюджета прогнозируются на уровне 558,1 млрд рублей, расходы – 566,6 млрд рублей.

Марат Файзрахманов сообщил, что объемы межбюджетных трансфертов на 2027–2029 годы уже доведены до местных бюджетов. Определены также показатели бюджетов всех 956 муниципальных образований республики. Теперь муниципалитетам предстоит своевременно принять решения в сфере налогообложения и утвердить местные бюджеты по согласованному графику.

Леонид Якунин рассказал об основных параметрах федерального бюджета на ближайшие три года. По его словам, объем ВВП России в 2027 году прогнозируется на уровне 248,3 трлн рублей, а к 2029 году должен вырасти до 281,7 трлн. Инфляция заложена на уровне 4% в год. Дефицит федерального бюджета в 2027 году составит 5,4 трлн рублей, доходы – 43,3 трлн рублей.

Среди приоритетных направлений расходов федерального бюджета Якунин назвал национальную оборону, социальную политику, здравоохранение, образование и технологическое лидерство.

«В целом проект федерального бюджета на 2027–2029 годы отвечает задачам устойчивости и развития, а предусмотренные меры поддержки создают условия для сбалансированного роста. Необходимо учесть показатели и тенденции федерального бюджета на трехлетний период и осуществить работу и взаимодействие с центром на перспективу на эти три года, чтобы получить для республики более выгодные условия», – подчеркнул Леонид Якунин.

Подводя итоги совещания, Марат Ахметов отметил рост экономики Татарстана и необходимость соблюдать финансовую дисциплину при формировании бюджетов. По его словам, по итогам текущего периода экономика республики выросла до 102,7%. Татарстан занимает второе место в рейтинге социально-экономического положения, наращивает инвестиции и выполняет социальные обязательства.

«Республиканский бюджет невозможно рассматривать в отрыве от федерального. С учетом таких экономических показателей, благо, что проект бюджета республики позволяет сохранить все федеральные и республиканские программы, при этом усиливая социальную поддержку татарстанцев», – подчеркнул Марат Ахметов.