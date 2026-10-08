«Ъ»: «Яндекс» не подтвердил возможность восстановления пострадавшего дата-центра

Компания «Яндекс» продолжает оценивать масштаб ущерба, нанесенного инфраструктуре дата-центра в городе Сасово Рязанской области из-за сегодняшнего удара украинских беспилотников. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании пишет газета «Коммерсантъ».

Подтвердить возможность восстановления оборудования «Яндекс» пока не может, уточнили при этом в пресс-службе.

В ночь на 8 октября украинские БПЛА атаковали дата-центр «Яндекса», расположенный в городе Сасово Рязанской области. На объекте начался пожар. В компании проинформировали, что инцидент затронул часть инфраструктуры дата-центра и что в результате удара никто не пострадал. Вместе с тем там предупредили, что некоторые сервисы могут быть недоступны.

Губернатор Рязанской области Павел Малков в свою очередь сообщил, что над регионом сбили два беспилотника. В Сасовском округе, по его данным, загорелась кровля одного из предприятий, а в нескольких частных домах выбило стекла. Угроза атаки БПЛА в области действовала с 23.48 7 октября до 2.06 8 октября. О нарушении электропитания дата-центра в 1.44 сообщил Телеграм-канал Yandex Cloud Alerts.

В результате в работе части российских онлайн-сервисов произошел сбой. Больше всего жалоб, согласно данным портала «Сбой.рф», фиксировалось в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирской и Московской областях. У жителей РФ возникли трудности с заходом на «Авито», ресурсы «Т-банка», онлайн-кинотеатр «Иви» и другие сайты. У части пользователей не загружались РИА Новости, «Интерфакс», ИС «Вести», «Коммерсантъ», «Ведомости», РБК.

В Московской области случился сбой в системе онлайн-оплаты проездных билетов в городском транспорте. По оценке подмосковного Министерства транспорта, на восстановление системы уйдет до 24 часов. В Кемеровской области также начались проблемы с продажей электронных билетов, о чем рассказал Минтранс региона.