Школьников научат ответственно использовать ИИ в новом «Цифровом ликбезе»

Новый сезон всероссийского просветительского проекта «Цифровой ликбез» посвятят ответственному использованию искусственного интеллекта. Контур и АНО «Цифровая экономика» представят обучающий ролик и методические материалы для педагогов 12 октября.

Проект реализуется при поддержке Минпросвещения и Минцифры России в рамках национального проекта «Экономика данных».

Школьникам расскажут, как использовать ИИ-помощников в учебе и повседневной жизни, сохраняя критическое мышление. Ребята узнают, почему нейросети могут ошибаться, чем общение с ИИ отличается от общения с человеком и как правильно ставить задачи цифровым помощникам.

Главным героем нового ролика станет стеснительный толстолобик Миша, которому проще общаться с ИИ-чатом, чем с людьми. Вместе с учителем и одноклассниками он узнает о «галлюцинациях» нейросетей, рисках безоговорочного доверия алгоритмам и эффекте когнитивного аутсорсинга.

«Искусственный интеллект уже масштабно интегрировался в нашу жизнь: школьники сегодня общаются с ИИ-чатами едва ли не чаще, чем с живыми людьми. Но мало кто задумывается, что нейросеть может ошибаться, выдавать ложные факты или просто поддакивать пользователю. Наш новый урок в рамках “Цифрового ликбеза” – это попытка честно и понятно поговорить с детьми о том, как пользоваться ИИ-помощниками с умом, не теряя собственного критического мышления», – отметила советник генерального директора СКБ Контур по социальной ответственности Светлана Скользкова.

По словам директора Департамента подготовки кадров для цифровой экономики АНО «Цифровая экономика» Юлии Горячкиной, развитие ИИ формирует новую цифровую реальность и требует обновления подходов к цифровой грамотности. Она подчеркнула важность знакомства школьников не только с возможностями технологий, но и с принципами их ответственного применения.

Материалы проекта рассчитаны на детей от шести лет и рекомендованы для просмотра вместе с родителями и педагогами. Их верифицировало ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания». Для учителей также подготовили методические материалы для уроков информатики, ОБЖ и классных часов.

Контур участвует в «Цифровом ликбезе» с 2024 года. Предыдущий сезон с уроком о цифровой экологии набрал более 860 тыс. просмотров, а подготовленные к нему материалы использовали 54,3 тыс. педагогов.

«Цифровой ликбез» – всероссийский просветительский проект в сфере цифровой грамотности, организованный АНО «Цифровая экономика», Минцифры России и Минпросвещения России. Проект знакомит детей и взрослых с основами цифровой грамотности и кибербезопасности.